Sexkrænker til politiet: Jeg melder mig selv

Den 55-årige odenseaner, som er blevet dømt for at have krænket 22 piger i Stige i Odense seksuelt, vil melde sig selv senere i dag.

Det fortæller efterforskningsleder Henrik Justesen fra Fyns Politi til DR.

»Jeg har lige været inde ved sagsbehandleren, og han sad faktisk og talte i telefon med pågældende, og han oplyste, at han vil melde sig selv til politiet i dag,« siger Henrik Justesen til DR Nyheder.

Læs også Fynsk sexkrænker bliver angrebet med sten og truet på livet

Tidligere i dag har politiet fortalt, at man havde udstedt en international arrestordre på manden, da han ikke dukkede op til domsafsigelsen i december.

Her blev han varetægtsfængslet in absentia efter ellers at have været på fri fod under hele sagen.

Den 55-årige blev dømt halvandet års fængsel.

Han ankede dommen gennem sin advokat til landsretten.