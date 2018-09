Serieforbryder voldtog sine ofre på parkeringspladser

En 33-årig mand er blevet dømt for at have forgrebet sig seksuelt på tre kvinder, der aldersmæssigt kunne have været hans mor.

Det oplyser specialanklager Margit Wegge.

»Han er blevet dømt stort set efter anklageskriftet,« siger hun.

Retten i Hillerød har behandlet sagen, og retten idømmer torsdag Amir Cavka fængsel i fem og et halvt år.

Den 33-årige, der er bosnisk statsborger, havde i to af tilfældene lokket sine ofre, som han kun perifert kendte i forvejen, med sig under forskellige påskud og kørt dem til parkeringspladser, hvor han forgreb sig på dem.

Det tredje offer kendte han i forvejen. Han mødte op på hendes bopæl under påskud af at ville opkræve en gæld. Gælden havde dog ingen hold i virkeligheden, men var noget, manden fandt på.

Da kvinden ikke ville betale, forgreb Amir Cavka sig på hende.

»Det er altid svært at føre bevis i sædelighedssager, hvor der sjældent er vidner til det, der er foregået,« siger Margit Wegge i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Det gælder så meget desto mere, når der er tale om skrøbelige ofre, som har haft svært ved at sætte sig til modværge og svært ved at fortælle om, hvad der er sket. Derfor er jeg tilfreds med, at der blev dømt i forholdene vedrørende de seksuelle overgreb.«

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at Cavka har erkendt, at han har dyrket sex med de tre kvinder. Han hævdede dog, at det var sket frivilligt.

Manden blev også dømt for en lang række tyverier og bedragerier begået mod forskellige personer og virksomheder. Anklagemyndigheden krævede, at manden blev idømt forvaring samt en udvisning.

Så langt gik Retten i Hillerød dog ikke.

Den dømte har nu to uger til at beslutte sig for, om han vil anke dommen til landsretten. Samme mulighed har anklagemyndigheden.

/ritzau/