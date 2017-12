Serie om Kim Walls død sættes på pause

Forfatteren og forlaget bag »Ubådsmysteriet« vil ikke udgive flere dele af værket - i hvert fald ikke foreløbig.

Den kontroversielle serie var planlagt som en række bøger om journalisten Kim Walls død i august måned. Kaptajnen og opfinderen Peter Madsen sidder sigtet i sagen.

Beslutningen om et foreløbigt stop for Thomas Djursings bøger er taget af forfatteren og forlaget Saxo i fællesskab og som direkte konsekvens af den omfattende kritik: Udgivelsen sker både for tæt på selve begivenhederne i august og før rettens afgørelse i sagen, lyder kritikken.

Thomas Djursing arbejder til daglig på fagbladet Ingeniøren og har haft forbindelse med Peter Madsen i mange år.

Læs også Hun vandt guld, og hun vandt internettet - men hun tabte glæden ved livet

Kontakten har resulteret i en meget lang række artikler og biografien »Raket-Madsen« fra 2014. Første del af hans serial blev udgivet i tirsdags og er nu trukket tilbage fra saxo.coms hjemmeside.

En del af kritikken har fyldt forlagets side på Facebook og haft en hård tone: »Hvor er jeres respekt?« spørger en debattør. »I burde flytte jeres blik fra bundlinjen,« siger en anden.

Mediejuristen Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ser »en problematik i forhold til de følelsesmæssige aspekter«, siger hun til DR. Hun gør samtidig opmærksom på, der stadig kan komme nye og måske afgørende oplysninger frem i forbindelse med politiets efterforskning.

DR har også talt med Maria Bendix Wittchen fra Roskilde Universitet. Hun er ph.d.-studerende i presseetik og ser et grundlæggende problem i seriens opbygning som underholdende fortælling.

»Det kan give rigtig god mening, at journalister dykker ned i retssager, hvis de har mistanke om, at der er sket fejl,« siger hun.

»Men i sagen med Kim Wall virker det ikke som om, at der er noget der peger på store mangler. Derfor lugter det af, at nogen har tænkt, at de skulle lave historien før nogle andre og lave nogle gode penge på den,« siger hun.

Thomas Djursing selv er noget paf over reaktionernes voldsomhed og føler ikke sin dækning af kriminalsagen mere underholdende end sædvanligt.

Læs også Luftwaffepiloten der blev hele Tysklands sexdronning

Fortællende journalistik bruger »de samme narrative greb, som man gør i kriminalfortællinger og spændingsromaner,« siger han. »Det er en måde at gøre det skrevne nærværende.«

»Der er historier, som det giver bedre mening at skrive, mens vi står midt i dem og kan føle dem,« siger han.

Thomas Djursing har i øvrigt givet alle potentielt interessante oplysninger fra sin research videre til politiet.

Jørgen Balle Olsen er direktør i Saxo og vil ikke udelukke udgivelse af »Ubådsmysteriet« på et senere tidspunkt.

»Vi mener fortsat, at seriens længere format og bogform giver mulighed for en anden indsigt og et andet perspektiv på sagen,« siger han.