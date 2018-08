Seniorforsker om udsatte muslimske kvinder: »Det er forsimplet at sige, at det kun handler om islam«

Selv om nogle muslimske kvinder lever i et parallelsamfund, hvor de udsættes for vold af mænd, der blandt andet bruger islam til at retfærdiggøre deres handlinger, advarer seniorforsker Anika Liversage mod at tro, at problemerne hovedsageligt skyldes religion.