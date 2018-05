Selvsikker Volvo

Med XC40 har Volvo gjort det igen – lanceret et solidt stykke kram på fire hjul. Sådan har det været uden undtagelse siden 2010, da kinesiske Geely købte Volvo af Ford. Ingen kompromiser, og da kineserne ikke fedter med pengene og giver Volvo-udviklerne i Sverige nærved frie tøjler, har rækken af nylancerede modeller aldrig været af højere kvalitet.

Modelfornyelserne blev indledt med de store 90-modeller. I 2017 triumferede den nye XC60 med titlen som Årets Bil i Europa og kørte også med hæderen som Berlingskes bedste luksus-SUV. I begyndelsen af 2018 gentog dagens testbil, XC40, Årets Bil-bedriften, og på stort set samme tidspunkt gjorde den rent bord i Berlingskes kåring af årets bedste SUV i mellemklassen.

XC40 står på CMA-platformen, som også de kommende modeller i 40-serien skal stå på, og som den står der, selvsikker på sine store hjul og venter på at blive taget i brug, er attituden kølig og tilbagelænet.

Designet er nyklassisk Volvo, kabinen kendetegnes af lyse skandinaviske linjer, fremragende sæder, som man sidder ophøjet i med stort overblik, der er rigelig luft over hovedet, og trods den kompakte størrelse er bagsædet ganske gæstfrit. Bagsædet er efter min mening lidt for fladt, men generelt er der ikke meget at komme efter sammenlignet med storebror XC60.

Nogle af de benyttede materialer i XC40-kabinen synes ikke at være af helt samme kvalitet som i XC60, og det umiddelbare indtryk er også, at XC40 er knap så effektivt støjdæmpet. Knækket bag bagruden ved C-stolpen gør, at udsynet skråt bagud ikke er betryggende, da der kan gemme sig et par cyklister i den vinkel.

Fokus på komfort

Hvilket bringer os videre til den generelle sikkerhed. I skrivende stund er XC40 ikke blevet officielt crashtestet, men XC60 scorede topkarakter i Euro NCAPs test og fik titlen som den mest sikre bil testet i 2017. Så med det i baghovedet og sikkerheden som et generelt Volvo-særkende er der ingen grund til at forvente mindre af XC40.

I sikker forvisning om at være pakket godt ind i svensk højstyrkestål og med en række aktive systemer til at hjælpe med at passe på er den en komfortabel fornøjelse at køre. Styretøjet er ikke sporty som en stram tysker, men er velafstemt til afslappet kørsel, det 8-trins automatgear fungerer udmærket, hvis blot man husker at sætte den i Comfort- eller Eco-indstillingerne, hvor omdrejningerne holdes nede. Afstanden mellem akslerne er i sagens natur ikke lang, og det giver lidt uro i karrosseriet, men i det store hele er retningsstabiliteten ved høj hastighed fin.

Knap så forfinet er den, når der står D4 på bagsmækken. Den firecylindrede 190 hestes dieselmotor er ikke af den mest raffinerede slags, hvilket åbenbarede sig, da man første gang koldstartede om morgenen, trillede ud ad garagen og stod ud for at lukke porten. Det var en uskøn og ucharmerende motorlyd, der strømmede ud under hjelmen. Ved acceleration trænger dieselmotoren sig også noget på, og det står klart, at motorerne er et sted, hvor Volvo bør overveje en indsats. Heller ikke forbruget er imponerende – de bebudede 20 kilometer pr. liter diesel var vi ikke i nærheden af at nå. Det er noget bedre med motorlyden i benzinudgaven, men generelt set er den heller ikke så økonomisk som konkurrenterne.

Men det overordnede indtryk er meget overbevisende. Merprisen for den ikke ret meget større XC60 er ca. 130.000 kroner. Den kompakte XC40 er ganske vist 16 centimeter kortere, afstanden mellem akslerne cirka ti cm kortere, men højde og bredde, pladsen i kabinen, også på bagsædet, er ikke nævneværdigt mindre, og hvis 45 færre liter bagagerumsplads er acceptabelt, vil mange sagtens kunne klare sig med årets bedste mellemklasse-SUV.