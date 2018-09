Seksualiserede og ekskluderende »puttemiddage« er udbredt fænomen på nordsjællandske gymnasier

Nordsjællandske gymnasieelever optræder letpåklædte og under fuldt navn i Youtube-videoer, der bruges til at promovere fænomenet »puttemiddage«. Det er tale om en seksualiseret kultur, som der skal gribes ind over for, siger flere rektorer.