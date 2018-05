Seks mænd fra LTF går fri i sag om maskinpistol og pistol

En stort anlagt sag mod ni mænd fra banden Loyal To Familia er fredag endt med, at seks af de tiltalte er blevet frifundet.

Et nævningeting i Københavns Byret har ikke fundet tilstrækkeligt med beviser mod de seks. Derimod er tre af deres kammerater fundet skyldige i at have håndteret en maskinpistol og en pistol i august sidste år.

Samtlige har siddet varetægtsfængslet siden fundet af de to våben i et buskads.

Anklageren mente, at der var tale om såkaldte puljevåben, og at de skulle bruges i den verserende konflikt med Brothas. Alle ni kunne knyttes til maskinpistolen og pistolen, blev det hævdet.

Efter afgørelsen lyder der i retssalen klaskende hænder, og der er lettet mumlen på de fyldte tilhørerpladser.

I retslokalet er samlet over 70 personer. En stor del af dem er politifolk.

Tiltalen drejer sig om, at de to våben 17. august sidste år blev flyttet fra et område ved Bolsjefabrikken ved Ragnhildgade i København til et grønt område nær Rovsingsgade.

Maskinpistolen af mærket Scorpion og Browning-pistolen lå blandt andet i en sort Peugeot. På cykel kørte en af de tre nu dømte med de to våben i en plastikpose.

Retten samles på mandag for at fastsætte straffen til de tre. Kravet lyder på mere end fire års fængsel.

/ritzau/