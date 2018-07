Sig mig, hvad dine forældres indkomst var for tyve år siden, og jeg skal sige dig, hvad du tjener i dag.

Med denne lettere sære omskrivning af en klassisk talemåde kan man gøre status over de senere års udvikling af danskernes sociale arv.

I legen er det blevet lettere at gætte rigtigt, for arven er støt blevet stærkere og stærkere, så danskerne i højere grad end tidligere ligner deres forældre, når det handler om pengepungens størrelse. Hvis ens forældre har haft en høj indkomst, så er det sandsynligt, at du selv kommer til at klare dig godt økonomisk set. Altså endnu mere sandsynligt end tidligere. Og det samme gælder i de mindre velhavende dele af befolkningen.

Men hvordan ser det så ud i dag? Hvordan er det gået den generation, der i dag er i 30erne og er kommet ud på arbejdsmarkedet i løbet af de senere år?

Det viser grafikken nedenfor. Her kan du se, hvor stærk sammenhængen er mellem forældrenes indkomst og den senere generations økonomiske succes.

I højre side af grafikken kan du for eksempel se, hvor mange personer i den rigeste femtedel af populationen, der er vokset op med velhavende forældre.

Venstre side af grafikken tager udgangspunkt i forældrenes indkomst og giver for eksempel svar på, hvor mange af dem der er opvokset i en velhavende familie, som selv er havnet nederst i indkomstpyramiden.

Interaktiv grafik: Se, hvor afhængig vores indkomst er af vores forældre

Grafikken nedenfor viser 35-åriges indkomst sammenlignet med deres forældre tyve år tidligere.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ser vi på, hvordan indkomstmobiliteten har ændret sig gennem årene, er der sket en del.

Var man 35 år tilbage i år 2000, var sammenhængen mellem forældre og deres afkoms indkomst knap så tydelig.

Som den mørkeblå kurve viser i den første graf nedenfor, er sandsynligheden for selv at ende med en høj indkomst steget markant for folk med velhavende forældre.

Børn fra den fattigste femtedel af befolkningen har i dag tre gange så stor risiko for selv at havne blandt den fattigste femtedel som voksen, i forhold til til børn fra den rigeste femtedel. Det er en fordobling siden år 2000, hvor risikoen risikoen var halvanden gange så høj.

Note: Data bygger på personer, der har haft bopæl i Danmark både som 35-årige og som 15-årige. Folk med atypiske indkomster - over 20 millioner kroner, nul kroner eller under minus fem millioner kroner - er ikke medtaget.