Saudi-Arabien indleder sag om skud mod dansker

Saudi-Arabien har indledt retssagen mod tre mænd, der mistænkes for at have skudt en dansker i landets hovedstad Riyadh i 2014.

Det skriver avisen Asharq Al-Awsat, der udkommer i London og dækker den arabiske verden, på sin hjemmeside.

I alt sidder seks saudiarabere på anklagebænken i sagen, der også handler om drabsforsøg på en franskmand, planer om angreb på amerikanere og på lokale myndighedspersoner.

Ifølge Asharq Al-Awsat blev danskeren skudt i december 2014. Men den eneste dansker, som er blevet skudt i Riyadh i 2014, er så vidt Ritzau har kunnet finde frem til, en ansat i Arla, der blev skudt 22. november.

Han blev ramt af skud i skulderen, da han forlod sin arbejdsplads. Danskeren måtte en tur på operationsbordet, men overlevede angrebet.

Kort tid efter skyderiet offentliggjorde en gruppe, der hævdes at have tilknytning til Islamisk Stat (IS), en video af skyderiet.

11. december 2014 anholdt politiet tre mænd, er angiveligt er IS-støtter, for angrebet.

Adspurgt har Arla torsdag aften ingen kommentarer til, om det er den sag, som onsdag gik i gang mod tre mænd ved retten i Riyadh.

Manden, der menes at have affyret skuddene, er foruden drabsforsøg tiltalt for at have overvåget det danske offer.

De to andre er tiltalt for medvirken til drabsforsøget ved at have deltaget i planlægningen og overvågningen af offeret.

Den ene menes at have fungeret som chauffør, mens den anden angiveligt filmede angrebet.

De tre mænd har ifølge Asharq Al-Awsat på sociale medier udtrykt støtte til IS. Manden, der angiveligt skød, skulle ligefrem have udtrykt ønske om at rejse til Syrien og kæmpe med terrorgrupper.