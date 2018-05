SAS nyder godt af mindre sparsommelige kunder

De luftfartsselskaber, der ikke er lavprisselskaber, har i årevis været plaget af, at alle deres gode intentioner, tiltag og services har blegnet i forhold til prisen, når kunder skulle købe billet. Men det har ændret sig, og det bringer glæde hos SAS.

Det er samtidig en medvirkende årsag til, at SAS på trods af stigende brændstofpriser og en stærk dollar kan fastholde sin forventning om et stort overskud i år.

»Det er ikke bare vigtigt for os at fylde flyene, det er også vigtigt for os, at gøre det til den rigtige pris. Det er ikke svært at fylde sin fly, hvis prisen er ligegyldig«, siger koncerndirektør i SAS Lars Sandahl.

Overskuddet per billet er da også steget pænt år til år for SAS.

