Sandkorn og sommervarme ødelægger mobilen

København. Det er ikke kun os mennesker, der kan døje med sommervarmen.

Også mobiltelefoner kan blive mærket af solens lune stråler, forklarer Jonathan Højberg, principal scientist i Haldor Topsøe og bestyrelsesmedlem i Dansk Batteriselskab.

- I korte perioder vil de fleste telefoner kunne håndtere at blive varme og kan gå i et safe-mode, hvis temperaturen bliver for høj, men levetiden af både processorer, skærm og batteri er bedst ved lav temperatur, siger Jonathan Højberg.

Varmeoverførslen afhænger af temperaturforskellen mellem telefonen og den omgivende luft.

Og når solen brager ned, som den har gjort for fuld skrue den seneste tid, skal der ikke meget til, før mobilen kan føles brændende i hånden, fortsætter Jonathan Højberg:

- Når man bruger sin telefon, udvikler den varme. Varmen udvikles i batteriet, i skærmen og i telefonens processorer, og hvis ikke telefonen kan komme af med den energi, bliver den varm, uddyber Jonathan Højberg og fortsætter:

- Når det er varmt, er denne forskel mindre, så transporten af energi væk fra telefonen bliver langsommere. Dertil kommer, at mange telefoner har en sort skærm, som absorberer sollys, og det bidrager yderligere til opvarmning af telefonen.

Ligesom med os mennesker er det bedste råd mod en varm telefon: Læg den i skyggen.

- Derudover kan man aktivere telefonens energisparefunktion, lukke apps, man ikke har brug for, og eventuelt holde en pause med at bruge telefonen, til den er kølet af.

Har man cover på mobilen, kan det virke som en slags varmebeholder, og derfor kan man tage coveret af, tilføjer John G. Pedersen, der er redaktør på meremobil.dk.

- Coveret gør, at mobilen har sværere ved at komme af med varmen. Det tager den ikke skade af, medmindre den overopheder, og på iPhones eksempelvis vil der komme en advarsel op, hvor telefonen lukker ned, inden det sker, siger han og fortsætter:

- Det betyder ikke, at telefonen ikke kan fungere, men at man ikke kan forvente, at den fungerer optimalt eller kan yde det, som den kan inden for det anbefalede temperaturniveau.

/ritzau fokus/