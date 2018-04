Sager om høje bøder til Uberchauffører skal i Højesteret

Landets øverste domstol skal nu tage stilling til fire prøvesager mod Uberchauffører, der i båd by- og landsret blev dømt for ulovlig taxikørsel.

Det oplyser Procesbevillingsnævnet, der har givet chaufførerne lov til at få deres sager for Højesteret.

Københavns Byret og senere Østre Landsret idømte de fire chauffører store bøder for ulovlig taxikørsel.

En mand fik en bøde på 486.500 kroner for 5428 Uber-ture i 2015. De andre tre mænd fik henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture samme år.

Sagerne skal efterprøve, om oplysninger fra skattemyndigheder i Holland, hvor Uber har sit europæiske hovedkvarter, kan bruges som bevis i straffesager mod tidligere Uber-chauffører i Danmark.

Det kan bane vej for en lang række andre sager.

