Sådan tjekker du, om dine data har været en del af Facebook-skandalen

Er du blandt de 41.820 danske Facebook-brugere, der ufrivilligt har fået delt deres personlige oplysninger med analyseselskabet Cambridge Analytica?

Det har du nu mulighed for at tjekke via dette link.

Facebook scanner her din profil og kommer derefter med en vurdering af, hvorvidt dine data er blevet lækket.

I langt de fleste tilfælde vil det fremgå, at »hverken du eller dine venner« ser ud til at have været logget på appen »This Is Your Digital Life«, og at det derfor ikke ser ud til, at dine data har været delt med analysevirksomheden. »This Is Your Digital Life« er den app, som Cambridge Analytica har fået brugeres data via.

Facebook er kommet i stormvejr, efter det er blevet afsløret, hvordan det lykkedes det britiske analyseselskab Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner profiler på det sociale medie.

Angiveligt har analyseselskabet brugt de mange data til at forsøge at påvirke amerikanske vælgere op til præsidentvalget i 2016.

Langt størstedelen af de op mod 87 millioner brugere befinder sig i USA, men op mod 41.820 danskere kan også være iblandt. Det meddelte Facebook i fredags ifølge Ritzau.

Det er kun syv af de 41.820 danskere, der har hentet den pågældende app, »This Is Your Digital Life«, men fordi appen også samler oplysninger på brugerens venner, kan antallet af potentielt påvirkede danskere nå flere tusind.

Facebook har, siden skandalen blev offentligt kendt, meddelt, at man vil give mere kontrol over egne data til brugerne samt oprette en ny genvej til privatlivsindstillingerne.

Sagen har resulteret i, at Facebook-stifter Mark Zuckerberg tirsdag den 10. og onsdag den 11. april står skoleret for den amerikanske kongres.

Tirsdag erkendte Facebook-chefen, at det sociale netværk ikke har gjort nok for at forhindre, at brugernes personlige oplysninger er blevet brugt af et privat selskab.

Han beklagede flere gange og understregede, at Facebook vil undersøge de apps, der har adgang til Facebook-brugernes data.

Mark Zuckerberg skal igen besvare spørgsmål i Kongressen onsdag kl. 16 dansk tid.