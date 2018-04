Så lykkedes det: Et samlet forlig er på plads for ansatte i kommunerne

Parterne har landet et forlig på det kommunale områder.

Det oplyser forhandlerne, da de fredag middag kom ud fra Forligsinstitutionen.

»Jeg synes virkelig, at vi står med et resultat, som vi kan være bekendt. Det er en kolossal lettelse,« siger Anders Bondo Christensen, chefforhandler for de kommunalt ansatte.

Aftalen omfatter 500.000 lønmodtagere i den offentlige sektor, og indeholder ifølge forhandlerne løsninger på de store knaster, som undervejs har vanskeliggjort forhandlingerne.

Præcis, hvad aftalen indebærer, vil hverken Anders Bondo Christensen eller kommunernes chefforhandler Michael Ziegler dog løfte sløret for, da aftalepunkterne først skal forelægges baglandet i Danmarks Lærerforening.

Ifølge hovedorganisationen Akademikerne og de kommunale arbejdsgiveres organisation, KL, indeholder aftalen en overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause og en lønramme på 8,1 procent, skriver Ritzau. Sidstnævnte svarer til det delforlig, der er indgået i regionerne.

Læs også Sådan er overenskomstforhandlingerne forløbet

Desuden er det såkaldte privatlønsværn afskaffet.

»Vi kom først rigtigt tæt på hinanden på løn, så kom vi rigtigt tæt på hinanden på spisepausen, og til sidst kom vi rigtigt tæt på hinanden på lærernes arbejdstid,« lyder det fra Michael Ziegler, chefforhandler for Kommunernes Landsforening.

Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, der var med i Forligsinstitutionen den sidste hektiske uge, siger i en pressemeddelelse:

»Jeg er kisteglad for den enighed, der nu er opnået om overenskomstfornyelsen. Det er et godt forlig, som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden.«

Forliget på det kommunale område kommer to dage efter, at der blev indgået et delforlig på det regionale område.

Her indgik FOA, 3F, HK, Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening et forlig med Danske Regioner på vegne af deres medlemmer i regionerne, mens forbundene FTF og Akademikerne sagde nej til samme forlig. De manglede sikkerhed for den betalte frokostpause, lød begrundelsen. Dermed brød musketéreden, og fagbevægelsen var splittet i to. Derfor er der fortsat kun forhandlet en aftale på plads for 46.000 medlemmer ud af sammenlagt 120.000 medlemmer i landets regioner.

Flere af LO-forbundenes egne medlemmer kritiserede i den forbindelse, at deres chefforhandlere lod resten af forbundene i stikken og ikke sikrede den fælles løsning, fagbevægelsen ellers slog sig op på:

»Man har brudt med musketereden, så jeg er dybt skuffet over Dennis (Kristensen, formand i FOA, red.) og FOA. Og jeg er ked af, at vi ikke har FTF med på holdet. Det er kun et par uger siden, at vi fusionerede, og nu har vi så efterladt dem på perronen, selv om vi krævede én for alle, alle for en,« sagde pædagog Tina Truelsen, som hører under Landsforeningen for Socialpædagoger, til Berlingske.

Læs også Løhde: Hvis kommunerne enes fjernes en knast for staten

Men er det ikke en god aftale, Dennis Kristensen har forhandlet på plads for jer?

»Helt sikkert. Vi fik bare ikke de sidste med.«

De 74.000 regionalt ansatte medlemmer, som lige nu er efterladt uden et forlig, har mulighed for at tilslutte sig den regionalt indgåede aftale, men i onsdags udviste chefforhandler for regionerne Anders Kühnau ikke velvilje til at forhandle videre:

Kan man forhandle videre?

»Nej. Det her er en aftale, som vi har indgået, og som man har mulighed for at tilslutte sig,« sagde Kühnau.

Læs også Forstå slagsmålet om lærernes arbejdstid

Alligevel forlyder det nu, at Danske Regioner og Akademikerne og FTF på det regionale område også er ved at nå hinanden på spørgsmålet om den betalte spisepause.

De statsansatte medlemmer mangler fortsat at få forhandlet en aftale på plads, og her er knasten i høj grad den betalte spisepause. Arbejdstagerne kræver således, at den betalte spisepause indføres sort på hvidt i overenskomsten, mens staten indtil videre har holdt på, at den betalte spisepause er et personalegode, der kan opsiges, og ikke et overenskomstspørgsmål. Ifølge DR har 70.000 statsansatte akademikere ikke den betalte spisepause nedskrevet i dag, og det samme er tilfældet for flere end 10.000 politifolk.

Til gengæld er rammen for de statsansattes lønstigninger færdigforhandlet og låst, fastslog innovationsminister og statens topforhandler, Sophie Løhde (V) i onsdags, da forliget på det regionale område blev præsenteret:

»Rammen er lukket og låst nu,« sagde ministeren: »Aftalen betyder, at der er enighed om en ramme med en lønstigning på 8,1 procent.«

Forhandlingerne på det statslige område fortsatte fredag klokken 10, og vurderingen er, at forliget på det kommunale område kan bane vej for et forlig på det statslige område.