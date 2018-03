Så lykkedes det endelig: Lidt flere unge vil være håndværkere

Bingo! Politikerne har længe lokket de unge med, at en erhvervsuddannelse giver gode jobmuligheder og pæne lønninger, men det er først nu, det ser ud, som om de unge bider på.

Lidt flere unge søger fra 9. og 10. klasse til erhvervsskolerne efter flere års stagnation og tilbagegang, mens der til gengæld er færre, der søger de almene gymnasier. Det viser dette års søgetal fra 9. og 10. klasse, som Undervsiningsministeriet netop har offentliggjort.

Det er især kombinationsuddannelsen, EUX, hvor eleven får både en studentereksamen og et svendebrev, der trækker i de unge. 32 procent af dem, der søger erhvervsuddannelserne, har valgt en EUX. Andelen af ansøgere til de almindelige erhvervsuddannelser er dog også steget siden sidste år. Det gælder især uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport.

19,4 procent af eleverne har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, hvilket er en fremgang fra 18,5 procent sidste år. I rene tal svarer det til, at erhvervsskolerne får 560 flere elever. Stigningen ses i alle regioner, størst i Region Nordjylland med to procentpoint.

»At vælge en ungdomsuddannelse er en stor beslutning for et ungt menneske. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt kommer godt videre fra grundskolen og vælger en ungdomsuddannelse, der passer til deres evner og interesser. Det lader til, at flere i år har fået øjnene op for, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse rummer med både spændende fagligt arbejde og videre uddannelse, og det er rigtig positivt,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Men vi er stadig langt fra i mål

Erhvervsskolereformen fra 2014 har som mål, at 25 pct. af alle elever skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, mens det skal være 30 pct. i 2025. Selv om der indføres skærpede adgangskrav til gymnasiet i 2019, som formentlig vil resultere i færre ansøgere til gymnasierne, kan det dog stadig se svært ud at nå målet i reformen. Som følge af finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og DF har regeringen sat gang i en analyse af søgningen til erhvervsuddannelsesområdet. I første halvår af 2018 vil regeringen og DF sammen vurdere, om der er behov for at iværksætte nye initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne.

Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier kalder dette års søgetal et skridt i den rigtige retning.

»Vi glæder os naturligvis over, at der er en lille samlet fremgang, og vi ved jo, at det dækker over store forskelle landet over. Flere steder i landet har man heldigvis oplevet en markant fremgang. Men landstallet understreger, at vi fortsat har brug for en massiv indsats i folkeskolen, hvis vi skal nå de politiske mål og få flere interesseret i erhvervsuddannelserne. Derfor har vi store forventninger til den udskolingspakke, politikerne på Christiansborg er på vej med, og vi håber, at der bliver tale om en ambitiøs plan, som forpligter alle parter lokalt til at gøre en indsats,« siger Lars Kunov.

Det søger de unge Erhvervsskoler 2014: 13.172

2015: 12.365

2016: 12.686

2017: 12.338

2018: 12.895 Det almene gymnasium (stx) 2014: 31.109

2015: 31.279

2016: 32.090

2017: 30.185

2018: 28.928 HF 2014: 3.854

2015: 3.279

2016: 3.521

2017: 3.823

2018: 4.352 Handelsgymnasiet 2014: 8.892

2015: 9.503

2016: 9.857

2017: 9.634

2018: 9.433 Teknisk gymnasium 2014: 4.772

2015: 4.973

2016: 5.466

2017: 5.135

Kilde: Undervisningsministeriet

Han har selv tidligere foreslået, at alle kommunale 10. klasser fremover skal ligge på erhvervsskolerne. Et forslag, som undervisnignsordfører Anni Matthiesen (V) i dag har støttet i Jyllands-Posten, og som også bakkes op af Socialdemokratiet.

»10. klasse spiller en central rolle i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Flere erhvervsskoler har erfaring med at drive hele kommunens 10. klasse, og vi synes naturligvis, at det er en fremragende idé at udbrede det til hele landet. Vi er meget optagede af, at dette skoleår i langt højere grad forbereder eleverne på et mere præcist uddannelsesvalg gennem den anvendelsesorienterede og praktiske måde at lære på, som de efterfølgende vil møde på en erhvervsuddannelse,« siger Lars Kunov.

Gymnasiet er mest populært

Gymnasiet er dog stadig klart den mest populære ungdomsuddannelse. 73,1 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har søgt gymnasierne, mod 74 procent sidste år. HF har oplevet den største fremgang, mens det almene gymnasium har oplevet den største tilbagegang. Antallet af elever, der søgte det almene gymnasium, er faldet fra 30.185 elever i 2017 til 28.928 i 2018.

Tilbagegangen bekymrer dog ikke Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

»Vi er rigtigt glade for, at tallene viser, at de unge tager godt imod den nye HF-uddannelse, for vi synes, det er en rigtig god uddannelse, der er kommet ud af gymnasiereformen. Så har vi oplevet en tilbagegang på STX, men det bekymrer os ikke, for tallene viser, at der stadig er rigtigt mange, som vælger det almene gymnasium. Men der er noget, der tyder på, at unge har fået øjenene op for andre ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser, og det er fint,« siger Birgitte Vedersø.

Med gymnasiereformen fik elever i grundskolen mulighed for at vælge HF direkte efter 9. klasse. Tidligere var det kun muligt for 10. klasseelever. Fra i år til sidste år er valget af HF steget fra 7,8 procent til 9,0 procent, og det skyldes til dels 9. klasseelevernes søgning mod uddannelsen. Af de unge, der har valgt en gymnasial uddannelse, har 59,7 procent søgt STX, 19,5 procent har søgt HHX, 10,8 procent har valgt HTX, mens 9,0 procent har ønsket HF.