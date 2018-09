Så lang bør tidshorisonten være når du køber bolig

Hvor fremsynet skal man være, før det kan svare sig at lægge sparekronerne i en ejerbolig?

Ifølge boligøkonomisk ekspert hos Bolius Jørgen Munksgaard Rasmussen kan man hurtigt blive flere hundredtusinder kroner fattigere, hvis ikke man har tænkt fremad med sin boliginvestering.

»Hvis vi tager den teoretiske situation, at du køber en ejerlejlighed til to millioner, og du sælger den igen efter to år til to millioner, så mister du et par hundredtusinder, som går til omkostninger.«

»Det er rundt regnet otte-ti procent, der går til omkostninger. Så det skal boligen gerne være steget.«

Hvis man har afdraget på boligen i den mellemliggende periode, kan det ikke mærkes lige så meget. Men hvis boligen ikke er steget, kommer man til at tabe på sin bolighandel på grund af alle omkostningerne.

»Tommelfingerreglen for, hvor længe man skal bo i en ejerlejlighed, er fem-seks år. Det gælder, hvis du satser på, at priserne stiger med 1,5 procent om året. Og det er måske meget realistisk på langt sigt,« vurderer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Også Thomas Boe, som er køberrådgiver hos Købsmæglerne, lægger vægt på, at omkostningerne ved boligkøb kan stå i vejen for en fortjeneste ved et salg, hvis man har en kort tidshorisont.

Omkostningerne dækker over alt fra rådgiver, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring til eventuel dobbelt husleje i begyndelsen.

Derudover er der en række omkostninger ved salg af boligen, som ifølge Thomas Boe faktisk ofte er de højeste.

»Hvis man kun kan se for sig, at man kan bo i boligen i tre år, så kan det godt være, at den fortjeneste, der ville være ved at sælge boligen, er blevet ædt op,« siger køberrådgiver Thomas Boe.

Hos Købsmæglerne råder de til, at man som køber har en tidshorisont på fire-seks år, før omkostningerne er hentet ind af markedet.

Den tommelfingerregel har ikke været gældende de seneste par år, hvor priserne er steget så meget, at det har kunnet svare sig at have en kortere tidshorisont.

Men det mener Thomas Boe ikke, man på samme måde skal regne med fremadrettet.

Markedet tøver en anelse i øjeblikket, og ingen af de to boligeksperter tror på, at de kommende år kan byde på de samme historiske stigninger.

»Det, der kan være en god idé at kigge efter, er et hus, man kan vokse i. Kig efter, om der er mulighed for måske at bygge til eller bygge om,« råder Thomas Boe.

/ritzau fokus/