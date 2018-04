Så landede det sidste område: Det ved vi om aftalen på det statslige område

Der er landet en aftale om overenskomst på det statslige område.

Dermed er forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område alle afsluttet med forlig.

Det gælder overenskomstområderne på statens, kommunernes og regionernes område. Der er for alle overenskomsterne tale om tre-årige overenskomster.

Læs her, hvad der er kommet ud om den statslige aftale:

* Offentligt ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og den offentlige lønudvikling følger den private. Det er samtidig lykkedes at fjerne privatlønsværnet.

* Lønrammen er på 8,1 procent over de næste tre år.

* Aftalen indeholder en eksplicitering af den betalte spisepause. Det betyder, at de statsansattes ret til betalt spisepause kommer ind som en del af overenskomsten. Det vides endnu ikke, hvad lønmodtagerne har betalt for det.

* En kommission på det kommunale område skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten.

* Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske, at man fik et nyt lønsystem, så folk kan blive mere individuelt belønnede.

Kilder: Sophie Løhde, Flemming Vinther, CFU

/ritzau/