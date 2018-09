S og DF: Det er industrien, der blander tingene sammen

Hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti mener, at danskerne blander tingene sammen, når de lufter deres frygt for udenlandsk arbejdskraft, som Dansk Industri (DI) gerne vil have mere af til Danmark.

I et interview til Berlingske siger DI-direktør Karsten Dybvad, at flygtninge og indvandrere blandes sammen med behovet for udenlandsk arbejdskraft. Og det er skadeligt for Danmarks vækst og konkurrenceevne.

Til det siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted:

»Jeg har svært ved at følge ham, for de ting har ganske rigtigt ikke noget med hinanden at gøre, og det har vi heller ikke sagt noget om. Men det har noget med social dumping at gøre. Vi vil ikke lukke op for yderligere arbejdskraft, når vi har over 100.000 arbejdsløse i Danmark. Og der savner jeg, at Karsten Dybvad gør en kæmpestor indsats for at få de mennesker opkvalificeret, så de kan komme i arbejde. Det eneste, de snakker om, er at sætte beløbsgrænsen ned, så man kan få mere billig arbejdskraft. Og der står vi af. Vi har først og fremmest et ansvar for de ledige danskere og indvandrere, der er i Danmark.«

På samme måde er Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, uforstående over for Karsten Dybvads udtalelser.

»Det er bare en dårlig undskyldning. Når jeg taler med almindelige mennesker, så kan de ikke forstå, hvorfor man skærer på uddannelse og aktivering. Hvorfor man ikke giver ledige en sidste hånd for at komme ind på arbejdsmarkedet frem for at tiltrække flere fra udlandet og arbejde for, at flere billige kinesere kan komme hertil. Det er Karsten Dybvad, der roder det hele sammen. Danskerne er meget mere nuancerede,« siger han.

Socialdemokratiet anerkender ikke, at der er behov for at lukke yderligere op for udenlandsk arbejdskraft.

»Hvis virksomhederne virkelig har brug for nøglemedarbejdere og højt specialiseret arbejdskraft, så kan de få det i dag via beløbsordningen. Så skal de bare betale, hvad det koster,« siger Leif Lahn Jensen.