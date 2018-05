Rystet gæst efter Trier-premiere i Cannes: Jeg har kvalme

Cannes. Der var stående bifald, da Lars von Trier efter syv år som persona non grata ved filmfestivalen indtog Grand Theatre Lumiere i Cannes til premieren på "The House That Jack Built".

Men allerede kort tid efter at filmen, der handler om en seriemorder spillet af Matt Dillon, var gået i gang, udvandrede flere gallagæster fra visningen.

- For det første er den meget voldelig, og jeg synes, det er meningsløs vold. For det andet så bryder jeg mig ikke om den måde, han fremstiller kvinder på. Det er virkelig slemt, og det kan jeg ikke bakke op om, siger Helen, der ikke ønsker sit efternavn frem.

Også en mandlig gæst, der forlod visningen, inden filmen var halvvejs færdig, var langt fra i det muntre hjørne.

- Det er noget lort. Skal jeg skære brystet af dig? Eller skære din hals over? Han er jo skør. Han kan rende mig, lød det vredt.

Andre synes, at filmens seriemorder-tema hurtigt bliver for ensformigt.

- Jeg synes, den var lidt kedelig. Efter det fjerde, femte og sjette mord er det bare det samme. Jeg synes ikke, den er for meget, der er bare meget blod, og efter det første chok er den bare kedelig, siger Esmeralda Spadea, en af gallagæsterne.

Under filmen, der varer knap to en halv time, så Ritzaus udsendte omkring 200 mennesker forlade salen før tid.

En ung mand var så påvirket, at han rystede og havde det fysisk dårligt.

- Jeg har det ikke så godt, jeg har kvalme, fik han fremstammet.

Flere kvinder, der udvandrede fra filmen, mener, det er forargeligt, at Lars von Trier har fået lov til at vise en film med et - ifølge dem - så horribelt et kvindesyn. Specielt i disse tider, hvor der er stort fokus på sexisme og kvinders rettigheder.

- Det er virkelig en frygtelig fremstilling af kvinder. Der burde have været kvinder, der protesterede her, siger tyske Julia Dordel, der selv laver film.

- Jeg synes, det er vildt, at de viser den film her i Cannes, når man tænker på, hvor meget snak der er om, hvordan kvinder bliver fremstillet i branchen og i samfundet. Jeg har kvalme, siger hun.

Blandt gæsterne, der blev og så filmen færdig, var der dog flere positive meninger at spore.

- På en pervers måde kunne jeg godt lide den, siger en gæst ved navn Joseph.

- Det er moderne kunst, det er Lars von Trier. Det kommer ud på et. Jeg kunne godt lide den. Den er visuelt meget stærk, der er godt skuespil og en kæk dialog, siger Martha, der kun vil give sit fornavn.

Selv var instruktøren ganske tilfreds, da han forlod visningen.

- Jeg synes, det gik fint. Jeg ved ikke, hvem der har fundet på alt det lort, men en eller anden har, siger Lars von Trier til Ritzau.

Tirsdag morgen bliver filmen vist for verdenspressen i Cannes, og herefter vil anmeldernes domme falde.

/ritzau/