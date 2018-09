Russisk ambassade langer ud efter danske forskere med nervegift-reference

Forskere bag et netop offentliggjort undervisningsmateriale om falske nyheder bliver nu selv hængt ud som netop det, de forsøger at modvirke.

»DIISinformation,« skriver den russiske ambassade i Danmark på Twitter over et link til materialet med et ordspil på forkortelsen for Danmarks Institut for Internationale Studier, der står bag »Trolde i dit feed«.

Undervisningsmaterialet handler om falske nyheder og har et særligt fokus på Rusland, og eksempelvis fortæller en russisk journalist om sin tid undercover på en propagandacentral i Skt. Petersborg.

DIISinformation... @diisdk @DRNyheder @tv2newsdk @politiken @berlingske @Jyllandsposten @informeren https://t.co/UfQYWHpC3b — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) September 13, 2018

Udover ordspillet kommer ambassaden i samme ombæring med en reference til den såkaldte Skripal-sag om den tidligere russiske spion Sergej Skripal, der blev forsøgt myrdet med en sjælden og yderst farlig nervegift kaldet Novitjok.

Oversat til dansk lyder det på ambassadens officielle twitterprofil, at »den nuværende #DK generation [har] allerede forgiftet sig selv med »Novichok« af Russophobia«:

»Så I vil forgifte fremtidens generationer [også]?«

Current #DK generation already poisoned itself with "Novichok" of Russophobia. So you want to poison generations to come? @diisdk @DRNyheder @tv2newsdk @politiken @berlingske @Jyllandsposten @informeren https://t.co/UfQYWHpC3b — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) September 13, 2018

I Skripal-sagen vurderer britiske efterretningstjenester, at to russiske efterretningsofficerer fra den muilitære russiske efterretningstjeneste, GRU, udførte angrebet i England. Efter mordforsøget på Sergej Skripal, forårsagede nervegiften angiveligt ved et tilfælde en britisk kvindes død i Salisbury.

En talsmand for den russiske regering i Kreml har afvist alle beskyldningerne som »uacceptable«.

Hjort: Vestlig splittelse er i Ruslands interesse

Berlingske beskrev onsdag forskernes initiativ til at uddanne skole- og gymnasieelever til bedre at gennemskue falske nyheder. Her lød det bl.a. fra seniorforsker Flemming Splidsboel, som er forfatter til en del af materialet, at det skal »klæde eleverne på til at navigere i en medieverden, der bliver stadigt mere kompleks og krævende«.

Fredag fremlagde regeringen en handleplan med 11 punkter til at værne det danske demokrati og de kommende folketingsvalg mod indblanding udefra.

I den forbindelse bemærkede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at »vi må konstatere, at Kreml anser splittelse i Vesten for at være i deres interesse«, hvorefter han henviste til eksempler fra udlandet på påvirkningskampagner, som Rusland ifølge vestlige efterretningstjenester har orkestreret med varierende succes.

Senest så man i Sverige i forbindelse med riksdagsvalget automatiserede Twitter-profilersprede desinformation, og i USA angreb russiske hackere ifølge amerikanske efterretningstjenesterdemokraterne i et forsøg på at påvirke den seneste præsidentvalgkamp til fordel for Trump.

I Frankrig måtte Emmanuel Macron i valgkampen forsvare sig mod en smædekampagne, der angiveligt havde russisk afsender.