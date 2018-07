Ruslands ambassadør advarer Danmark: »De, der er interesseret i at fastholde den nuværende situation, er dem, som holder mest af krig«

Sent tirsdag sendte den russiske ambassadør, Mikhail V. Vanin, en opsigtsvækkende kritik af den danske regering og den øverste chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen.

Statement by H.E. Ambassador of the #Russian Federation to the Kingdom of #Denmark M.Vanin https://t.co/lYeiIyEjWj — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) 24. juli 2018

Ambassadøren opfatter det som »ekstremt farligt«, at ideen om såkaldt russisk indblanding i danske valg aktivt fremmes i danske medier.

Den to siders erklæring er et modsvar til FE-chefens udtalelser i et interview, som Berlingske bragte i avisen tirsdag. Her fortalte Lars Findsen om »en specifik trussel«, hvor »skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig«.

»Her kan jeg godt sige, at russerne er aktive på det område,« lød det fra FE-chefen.

Lars Findsen opremsede forskellige påvirkningsmuligheder fra russerne, herunder muligheden for at præge et kommende dansk folketingsvalg.

»Hysteri«

Den russiske ambassadør, Mikhail V. Vanin, noterer sig i modsvaret, at Rusland endnu engang bliver beskyldt for – på et tvivlsomt grundlag – at ville blande sig i »alle mulige« valghandlinger.

Han konstaterer, at »chefen for FE, Mr. Lars Johan Findsen, har tilsluttet sig det antirussiske hysteri«.

På samme vis bemærker ambassadøren, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tidligere er kommet med »russofobiske udtalelser«.

Ambassadøren sender også en bredside mod de danske »såkaldte eksperter«, som ifølge Mikhail V. Vanin dyster om at levere de mest farverige antirussiske udtalelser:

»Ikke en eneste sober vurdering af russisk-danske relationer og mulige veje ud af den nuværende krise har vi hørt fra det danske akademiske miljø,« skriver Mikhail V. Vanin.

Den russiske ambassadør kritiserer, at »København endnu engang tillader sig at beskylde mit land uden at levere beviser« i medierne frem for at forsøge at forbedre det kriseramte forhold mellem Danmark og Rusland ved forhandlingsbordet, »som demonstreret af præsidenterne fra Rusland og USA i Helsinki«.

Ambassadøren skriver videre, at han ikke forstår bestræbelserne på forværre det dansk-russiske forhold: »En ting er åbenlyst: De, der er interesseret i at fastholde den nuværende situation, er dem, som holder mest af krig,« skriver ambassadøren. Tørt bemærker han til slut, at hedebølgen kan have spillet ind på de kritiske kommentarer om Rusland.