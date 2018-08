Rumamatørers raket når halvt så højt som håbet

6500 meter.

Så højt nåede den 178 kilo tunge, hjemmebyggede raket "Nexø II" op i luften, før den begyndte sin retur mod Østersøen.

Det er mere end fire gange så højt, som dens forgænger, raketten "Nexø I", nåede, men halvt så højt, som foreningen bag havde håbet på.

Raket-entusiasterne i Foreningen Copenhagen Suborbitals, som står bag raketten, betegner på Twitter opsendelsen som en succes.

Den 178 kilo tunge raket blev opsendt lørdag morgen kort efter klokken 09.30 fra Østersøen.

Affyringen er et skridt på vejen mod amatørrumprogrammets endelige mål - at få en mand i rummet med en væsentligt større raket.

»Nexø II«-raketten har flere gange fået udskudt sin opsendelse - senest i sidste weekend, hvor de svenske skovbrande kom i vejen.

Arbejdet med at slukke disse optog nemlig de svenske myndigheder i sådan en grad, at de ikke kunne sikre luftrummet over Østersøen til affyring.

Foreningen var en smule ærgerlig over beskeden, men havde forståelse for prioriteringen, forklarede pressetalsmand Mads Wilson.

»Der er jo ingen tvivl om, at når man har brugt så mange tusinde timer på at lave en raket, så vil man rigtig gerne se den flyve på et eller andet tidspunkt.«

»Men det ville også være ærgerligt at forcere noget,« sagde han efter aflysningen til Ritzau.

Opsendelsen sker på havet og kræver derfor afspærring af et større havområde. Otte skibe overvejer vand og luft under opsendelsen.

Raketten er en efterfølger til den forrige raket, "Nexø I", hvis liv langt fra blev som håbet.

Den blev affyret i slutningen af juli 2016, men den nåede kun op i 1500 meters højde, før den løb tør for brændstof.

Det skyldes ifølge Copenhagen Suborbitals, at tanken blev for varm. I den nye raket er et trygreguleringssystem blevet tilføjet for en mere stabil forbrænding.

Copenhagen Suborbitals, der har hjemme på Refshaleøen i København, kalder sig selv for rumamatører.

Der er 50-60 medlemmer i foreningen, der har eksisteret og opsendt raketter siden 2011.

/ritzau/