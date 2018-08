Royal fejring: Læsehest og løvemor fylder 45 år

Der blev rynket på næsen og debatteret højlydt i det offentlige rum, da det i slutningen af 1990'erne kom frem, at den norske kronprins havde forelsket sig i den borgerlige Mette-Marit Tjessem Høiby.

Mette-Marit var nemlig enlig mor til sønnen Marius og havde færdes i festmiljøer, hvor der blev taget stoffer, og flere mente, at forholdet ikke var passende.

Siden dengang har kronprinsesse Mette-Marit med sikker hånd vundet nordmændene over på sin side.

Søndag den 19. august fylder kronprinsesse Mette-Marit 45 år.

Norges kommende dronning blev født i Kristiansand som datter af en journalist og en bankfunktionær.

Forældrene blev skilt, da Mette-Marit var 11 år. I januar 1997 blev hun mor til sønnen Marius Borg Høiby, som hun har med Morten Borg.

I 1999 mødte hun den norske tronarving, og i december 2000 annoncerede parret dets forlovelse.

Forud for brylluppet indkaldte det norske hof til pressekonference, hvor den kommende kronprinsesse fortalte om sin fortid, som hun tog afstand til.

Den 25. august 2001 giftede hun sig med kronprins Haakon, og dermed kan parret i næste uge fejre 17 år sammen som mand og kone.

Sammen har de fået prinsesse Ingrid Alexandra på 14 år, som en dag står til at overtage tronen efter sin far, og prins Sverre Magnus på 12 år.

Det er kun kronprinsessens to yngste børn, som optræder med kongehuset i officielle sammenhænge, selv om Marius Borg Høiby har været en del af familien, siden han som ganske lille lærte kronprins Haakon at kende.

Sidste år rettede kronprinsesse Mette-Marit en skarp kritik mod den norske presse, som hun mente, forfulgte hendes søn.

Det skete i et åbent brev på sønnens 20-års fødselsdag.

»De sidste par år har været præget af en udvikling, jeg som mor selvfølgelig gerne havde været foruden. Marius er fra dele af pressen blevet udsat for et pres, som jeg mener, er dem uværdigt,« skrev kronprinsessen i brevet.

Her pegede hun også på, at Marius Borg Høiby ikke har samme offentlige pligter som sine to mindre søskende, og meddelte, at han ville forlade Norge for at få fred.

I januar begyndte han derfor at studere økonomi og administration i den amerikanske delstat Californien.

Med brevet markerede kronprinsesse Mette-Marit en klar grænse over for den norske presse, som hun mente, snagede i sønnens privatliv.

Ligesom resten af den norske familie er kronprinsesse Mette-Marit glad for friluftslivet, og ski- og vandreture med familien er nogle af hendes store fritidsinteresser.

Også film, teater og litteratur er nogle af kronprinsessens store interesseområder, og i kraft af sin officielle rolle deltager hun ofte i litterære arrangementer rundt omkring i Norge og i udlandet.

Hun er ligeledes protektor for Norsk Bibliotekforening og har fra april 2017 været ambassadør for norsk litteratur i udlandet.

»Det at læse, de indre billeder, det skaber, de følelser, det fremkalder, har gjort mig til både et bedre, klogere og mere reflekteret menneske,« har hun udtalt.

Kronprinsessen har tilbragt dele af sommeren i Spanien med sin familie.

/ritzau/