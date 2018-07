Portræt:

Rotten – coming to a kloakrør near you!

Forleden blev Sluseholmen Havnebad lukket på grund af rotter. Men hvem er rotten – ud over at være smittebærer af diverse sygdomme? Hvis du ikke har lyst til at spørge den rotte, der højst sandsynligt sidder få meter fra dig lige nu, kan du læse med her …