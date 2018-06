Røde Kors vil give alle selskab til VM-kampe

Ingen skal savne selskab til Danmarks kampe ved VM i fodbold, der begynder i næste uge, mener Røde Kors og DBU.

Derfor har de to organisationer besluttet at parre personer med en ekstra plads på sofaen med andre, som ønsker at dele Danmarks kampe ved VM med andre.

På Røde Kors' hjemmeside er det derfor muligt at melde sig til som VM-vært eller VM-gæst til en, to eller alle tre af Danmarks indledende kampe.

Tilmeldingen er åben til 7. juni. Herefter vil Røde Kors parre gæster og værter i nærheden af hinanden, så de kan nyde kampene sammen.

Nogle af de VM-værter og -gæster, der melder sig, får også hjælp af Røde Kors til at komme i stemning forud for slutrundens kampe.

Røde Kors trækker lod om to billetter til Danmarks sidste testkamp 9. juni på Brøndby Stadion eller venskabskampen mod Østrig i Herning i oktober blandt de kommende gæster og værter.

Danmark spiller sin første kamp ved VM i Rusland den 16. juni mod Peru klokken 18.00 dansk tid. Fem dage senere hedder modstanderen Australien, som Danmark møder klokken 14.00 dansk tid.

Sidste kamp bliver den 26. juni mod Frankrig, som spilles klokken 16.00.

Fra DBU's side bidrager man gerne til at skabe fællesskab om det danske fodboldlandsholds kampe ved VM.

- Det danske herrelandshold er hele Danmarks, og fodbold er en sport, som i den grad kan skabe fællesskab og samle alle danskere, siger DBU-direktør Claus Bretton-Meyer.

- Vi ønsker med samarbejdet, at endnu flere fodboldfans kan være sammen om at hylde landsholdet - og opleve spændingen i fællesskab med andre foran fjernsynet.

Ifølge generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl har sport en særlig evne til at bringe folk sammen.

- Fodbold og store sportsbegivenheder taler til vores lyst til at være sammen og dele oplevelser. Vi er fælles om en god fodboldkamp. Vi er fælles om, at det går godt for Danmark, siger han.

