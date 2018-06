Rocker skal igen afsone livstidsdom efter hashsalg

Hells Angels-rockeren Jørgen Rinke (tidligere Nielsen) - også kendt som »Fehår« - skal tilbage i fængsel for at afsone sin livstidsstraf.

Det slår Københavns Byret fast, efter at den 56-årige rocker fredag blev kendt skyldig i en omfattende sag om hashsalg på Christiania.

Hells Angels-rockeren var en af to bagmænd i en stor hashsag, mens han var prøveløsladt efter 17 års fængsel for drabet på en rockerrival.

I en fyldt retssal 60 blev der afsagt dom og retsformanden forklarede HA-rockerens genindsættelse:

»Når man begår ny kriminalitet, og der er et vilkår om, at man ikke må begå ny kriminalitet under prøveløsladelse, så står det klart, at man skal tilbage og afsone sin straf.«

Den anden bagmand i sagen, som også er Hells Angels-rocker, fik fire års fængsel.

Begge har anket deres domme til frifindelse.

Seks andre blev også kendt skyldige i sagen, som alle har fået fængselsdomme på mellem et år og ni måneder til fire års fængsel.

De har udbedt betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Jørgen »Fehår« Rinke blev 8. september 1998 ved Højesteret idømt fængsel på livstid for medvirken til drab og fem drabsforsøg i forbindelse med nedskydningen af Bandidos-medlemmet Uffe Larsen ved Københavns Lufthavn 10. marts 1996. Drabet på Uffe Larsen var indledningen på den store rockerkrig, der kostede 11 mennesker livet. Jørgen »Fehår« Rinke blev prøveløsladt i juni 2013 efter at have afsonet 17 år.

Ritzau