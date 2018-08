Et medlem af rockerklubben Satudarah er mandag blevet forbudt at opholde sig i klubbens lokaler i hele Danmark og i en del af Brøndby Kommune. Opholdsforbuddet gælder i fire et halvt år, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Indgrebet mod mandens bevægelsesfrihed skyldes, at han er fundet skyldig i at have besiddet flere skydevåben og 250 gram sprængstof.

/ritzau/