Ro på bagsædet: Bilferie uden bøvl

København. "Hvornår er vi der?"

Rokker familiens mindste utålmodigt på bagsædet, allerede inden I er drejet ind på motorvejen, kan bilferien mod sydens sol føles uendelig lang.

Børn skal være ret store, før de har begreb om tid, og det kræver planlægning at få turen til at virke overskuelig, siger sundhedsplejerske Else Guldager, der har en ph.d. i sundhedsvidenskab og er redaktør for sundhedsplejersken.dk.

- Man skal have gode underholdningsting med og være indstillet på selv at være aktiv og lave noget sjovt - det vil sige, at der er en, der kører, mens den anden underholder, forklarer Else Guldager.

Hun anbefaler, at man har forberedt en masse lege, som man har skrevet ned på et kort, som man kan trække, når tålmodigheden er ved at slippe op.

Kortene kan være gættekonkurrencer eller lege, hvor børnene skal bruge deres kreativitet.

Det kan være, at barnet skal se på første bogstav på den forankørende bils nummerplade og nævne ti andre ting, der starter med samme bogstav.

- Underholdningen er meget afhængig af børnenes alder, temperament, modenhed og interesser, tilføjer Else Guldager.

Er børnene helt små, skal man tage afsæt i deres spise- og soverytme.

Kan børnene sove i bilen, kan man med fordel køre om natten, hvis man vel at mærke selv er frisk til at køre på det tidspunkt.

Kører man om dagen, så del turen op i bidder, og indlæg aktiviteter undervejs, råder Else Guldager.

- Man skal tænke over plads til rigeligt med pauser. Børnene skal også ud at løbe og brænde krudt af, siger hun.

Elektroniske afledere som film, iPad og lydbøger kan også fordrive køretiden, men sørg for, at barnet ikke sidder og kigger nedad på en skærm, påpeger Karsten Meyland Lemche, der er testkører for FDM's medlemsblad, Motor.

- Der kan det være en god idé at købe en holder, der kan sættes på hovedstøtten af forsædet, så børnene kigger ligeud, så de også har omgivelserne med i deres synsfelt - så er risikoen for, at de bliver køresyge, mindre, siger Karsten Meyland Lemche.

Inden man booker bilferien, skal man gøre op med sig selv, om turen derhen er anstrengelserne værd, tilføjer Else Guldager.

- Inden man tager afsted, skal man i det hele taget overveje, om det er en biltur, man satser på, om det er den rigtige løsning for os, eller man skal tage flyet, bussen og toget, hvor man som voksen har mere frihed.

Fakta: Behagelig bilferie

- Har børnene svært ved fornemmelsen af tid, så visualisér turen på et kort, og del den op i mindre etaper efter byer, landegrænser, floder og færgeovergange eller børnevenlige ting som legepladser, museer og udendørsaktiviteter.

- Overrask børnene undervejs med små poser med snacks, legetøj og aktiviteter.

- Hav legetøj med til aktiviteter underdørs.

- Sæt solskærme på de bagerste ruder.

- Hav ikke for mange løse ting på bagsædet. Standser, bremser eller kolliderer bilen pludseligt, kan de fritliggende ting bevæge sig med høj fart og slå hårdt.

- Der må ikke være for varmt i bilen. Sæt ventilationsdyserne til at blæse i retning mod bagsædet.

- Sørg for, at børnene får nok at drikke, og at der er sunde snacks med på turen.

- Sørg for, at børnene er spændt forsvarligt fast efter godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

- Kig efter e-mærket og de to første cifre i den lange talrække under eller efter mærket. Tallet skal enten starte med 03 eller 04.

- Vælg altid autostole med ryglæn.

Kilder: Karsten Meyland Lemche, Else Guldager, Rådet for Sikker Trafik.

/ritzau fokus/