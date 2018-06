Rigspolitichef vil åbne dør for anonyme tip om fejl

Efter de nyeste afsløringer i Tibetsagen har rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg ændret holdning.

Nu er han parat til at overveje at indføre en whistleblower-ordning, oplyser Rigspolitiet på Twitter fredag i forbindelse med hans oplæg under Folkemødet på Bornholm.

For kun et halvt år siden afviste Jens Henrik Højbjerg ellers idéen. Det var ikke nødvendigt, sagde han i december til Ritzau efter den oprindelige beretning fra Tibetkommissionen.

Beretningen afdækkede blandt andet, at Folketinget i flere år blev ført bag lyset om politiets indsats ved kinesiske besøg. Og at politiet overtrådte såvel Grundloven som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved et statsbesøg i 2012.

Det var "meget alvorlige fejl", konstaterede Højbjerg i december. Men han troede ikke på behovet for en whistleblower-ordning for at kunne afdække kritisable forhold.

Det er tilstrækkeligt at udvikle en bestemt kultur, betonede rigspolitichefen dengang.

- Vi skal fremme en kultur, hvor det er naturligt, at man siger til sine kolleger og sin nærmeste leder, hvis man oplever, at noget ikke er rigtigt, og at man ikke kan stå inde for det, sagde Jens Henrik Højbjerg.

Dengang blev han spurgt, hvorfor en del politifolk holdt deres viden om indsatsen mod tibetanske flag og demonstranter for sig selv og ikke stod frem.

- Det er svært at sige. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi arbejder med det i et fremadrettet perspektiv. Det er en læring for vores organisation, sagde han.

For nylig er Tibetsagen genoplivet, og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har talt om en skandale.

Det skyldes blandt andet, at pensionerede politifolk til Berlingske og DR har fortalt, at politiet også under tidligere kinesiske besøg arbejdede på at skjule demonstranter for kinesiske gæster.

En anonym politimand blev afhørt af Tibetkommissionen, men røbede intet om den tidligere praksis.

- Når politifolk bliver afhørt, så svarer vi på det, vi bliver spurgt om. Hverken mindre og absolut ikke mere, forklarer han til Berlingske.

