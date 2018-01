Rigsadvokaten strammer regler for politividner

Rigsadvokaten skærper regler for at føre efterforskere som vidner.

Det sker, efter at to anklagere er blevet sigtet for at have instrueret vidner i stor hashsag fra Christiania.

Det oplyser Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afsluttet sin efterforskning af en mistanke om ulovlig påvirkning af vidner i hashsagen og sendt vidnesagen til strafferetlig behandling.

Rigsadvokaten har derfor sendt et brev til samtlige politikredse, hvor de nye regler bliver varslet. Det fremgår dog ikke, hvad de nye regler helt konkret betyder.

»Vi kan konstatere, at det generelt i en straffesag kan være problematisk, at agenter også er i en dobbeltrolle som efterforskere.«

»Derfor har vi allerede nu bedt ledelserne rundt om i politi og anklagemyndighed om at være meget opmærksomme«, siger statsadvokat Jens Røn.

Han forventer, at de nye agentregler vil være på plads i første kvartal 2018.

Anklagemyndigheden forventer inden for nogle uger at beslutte, om der er grundlag for at rejse tiltale mod de to.

Sagen begyndte at rulle i oktober 2016.

Midtvejs i en stor sag om hashhandel i Østre Landsret blev en anklager pillet ud, da der opstod mistanke om, at hun havde instrueret tre agenter i politiet om, hvad de skulle sige i retten.

»De gode svar,« lød overskriften på en mail. "Udpeg S. (ham med hunden i Pusher Street), stod der et andet sted.

Den 6. oktober ringede Statsadvokaten i København, Lise-Lotte Nilas, til Den Uafhængige Politiklagemyndighed og anmeldte sin egen myndighed for håndteringen af hashsagerne, som politiet havde døbt »Operation Nordlys«.

Efterfølgende har politiklagemyndigheden gennemgået et omfattende materiale fra de i alt seks Pusher Street-sager.

Der er gennemgået e-mails, sms-beskeder og retsbøger, og der er afhørt omkring 25 personer. Nogle af afhøringerne har været meget omfattende, blandt andre er de sigtede blevet afhørt flere gange.

Sagen mod de to anklagere har ført til, at hashsagen i landsretten, hvor 11 er tiltalt, har ligget stille i omkring halvandet år. Måske vil forsvarerne kræve, at sagen begynder helt forfra i byretten.

De to anklagere nægter sig skyldige.

/ritzau/