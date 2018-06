Rigmands safari-gave til to politifolk skal bedømmes af Højesteret

To nordsjællandske politifolk har fået lov til at anke en dom for bestikkelse til Højesteret.

Mændene blev straffet med 20 dages betinget fængsel, efter at rigmanden Karsten Ree havde betalt en stor del af deres udgifter på en rejse til Kenya og Zanzibar.

Dommen i Østre Landsret i marts i år bliver altså ikke det sidste ord i sagen. Procesbevillingsnævnet har netop sagt ja til, at sagen får en ekstraordinær tredje behandling i retssystemet, oplyser den enes forsvarer, advokat Martin Cumberland.

I første omgang mente Retten i Helsingør, at de to erfarne betjente - den ene er 64 år, den anden er 57 - ikke havde overtrådt straffeloven ved at modtage gaver af Karsten Ree.

Ganske vist sagde retsformanden i Helsingør i september 2017, at mændene havde jokket i spinaten, men de blev altså dengang frifundet.

