Retssag: Institutionsleder tiltalt for at finansiere private luksusindkøb på kommunens regning

En opsigtsvækkende sag om svindel for næsten 2,3 millioner kroner begået mod Lions Børnehuse i Hørsholm Kommune er nu ved at nå sin afslutning.

Sagen har vakt stor opmærksomhed i lokalområdet på grund af den formodede svindels usædvanligt store omfang rettet mod tre selvejende daginstitutioner. Anklageskriftet mod den 46-årige tidligere områdeleder for mandatsvig »af særligt grov beskaffenhed« viser et spor af indkøb, der er lige så opsigtsvækkende som de oplysninger, der tidligere har været fremme i sagen.

Kvinden med bopæl i Rungsted skal gennem to år i 225 tilfælde uretmæssigt have brugt sit »eget dankort eller kontanter« for i alt 1.720.389,85 kroner, som derefter er blevet dækket via Nem-bilag og dankortbilag af Hørsholm Kommune. I 70 tilfælde skal institutionens dankort være blevet brugt til private indkøb for et beløb på 548.098,25 kroner.

En lang række indkøb gennem hele perioden foretaget løbende for tusindvis af kroner per gang i House of Trends skiller sig ud. Højeste beløb er på op 44.499 kroner for et enkelt køb, mens der også er flere indkøb for store beløb hos blandt andet tøjfirmaerne Day Birger et Mikkelsen, Saint Tropez og Christels. I anklageskriftet står der, at der i nogle tilfælde er udbetalt refusion af kommunen for påståede indkøb, der ikke er foretaget.

Kvinden foregav ifølge anklageskriftet, at den lange række af indkøb var på vegne af børneinstitutionerne, som hun var leder af.

Derudover er kvinden tiltalt for tyveri i forbindelse med, at hun har taget tre nyindkøbte mobiltelefoner til en samlet værdi af lige over 10.000 kroner. Telefonerne tilhørte Hørsholm Kommune.

Kommune dækker tab

Efter at mystiske udgiftsposter blev opdaget i december 2016 under kommunens løbende tilsyn, har Hørsholm Kommune bedt revisionsfirmaet PWC om at undersøge sagen, og om kommunen har levet op til tilsynsforpligtelsen over for Lions Børnehuse. Kommunen har i den forbindelse indført strammere kontrol af selvstyrende institutioner. Kommunen oplyser blandt andet til Berlingske, at det ikke længere er muligt for en medarbejder at godkende en chefs personlige udlæg.

Tre medarbejdere har fratrådt deres stillinger, siden sagen kom frem. Det blev understreget, at fratrædelserne ikke har forbindelse med politiets efterforskning. De er ikke nævnt i anklageskriftet.

På kommunens hjemmeside fastslår man i forbindelse med, at sagen nu kommer for retten, at kommunen har sikret Lions Børnehuse økonomisk, og »der er ingen børn eller forældre, der er blevet eller vil blive ladt i stikken som følge af denne sag«.

Kommunen understreger desuden, at det er de selvejende institutioner, der selv har ansvaret for driften og økonomien.

Hørsholm Kommune har i forbindelse med retssagen krævet en erstatning fra kvinden på omkring 2,3 millioner kroner.