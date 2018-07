Restauranter med sure smileyer »glemmer« at vise deres kontrolrapport på nettet

Gemmer restauranter og cafeer bevidst kontrolrapporter med sure smileyer af vejen, eller er det sjusk?

Smileyer skal ifølge reglerne offentliggøres på serveringsstedets hjemmeside, men det går tit i glemmebogen, viser Berlingskes gennemgang.

Berlingske har tjekket hjemmesider drevet af københavnske spisesteder, som i Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport har fået tildelt den sureste smiley af i alt fire niveauer.

Gennemgangen viser, at syv ud af 17 serveringssteder med sur smiley ikke linker til Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport.

Reglerne på området er ellers klare.

»De seneste fire rapporter, eller et link til dem, skal anbringes 'på et let synligt sted' på hjemmesiden,« står der på Fødevarestyrelsens side Findsmiley.dk.

»Det er selvfølgelig ikke i orden, og vi vil undersøge det og følge op på det. Også på de konkrete sager. Hvis man ikke linker til Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra virksomhedens hjemmeside, vil det typisk medføre, at man får en indskærpelse. Hvis man har den gladeste smiley, rykker man et niveau ned. Det kan kunderne se både ved indgangen til spisestedet og på hjemmesiden,« siger Rikke Siggaard, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsens kontor for kontrol og data.

Syv ud af 17 linker ikke

Rikke Siggaard ønsker ikke at gætte på, om virksomheder aktivt spekulerer i at gemme sure smileyer af vejen.

Men det er sandsynligt, at det ikke er altid er bevidst. For også nogle restauranter med den gladeste smiley glemmer at linke til kontrolrapporten, viser Berlingskes stikprøve. Der er dog i opgørelsen dobbelt så mange serveringssteder med sur smiley, som ikke overholder reglerne.

Hvor syv ud 17 steder med dårlig karakter altså ikke linker, mangler der link i tre ud af 17 tilfælde, hvor serveringsstedet ellers har fået den gladeste smiley.

Ud over disse tilfælde er der i begge grupper også fejl i link, som blot leder brugeren ind til en tom side, hvilket skyldes en ændring i styrelsens hjemmeside inden for det seneste år. Efterfølgende har ikke alle virksomheder fået tilpasset deres link.

Om tallene Berlingske har tjekket i alt 34 københavnske serveringssteders hjemmesider. Serveringssteder med den sureste smiley

Syv ud af 17 steder har ikke link til Fødevarestyrelsens kontrolrapport af virksomheden. De 17 inkluderer alle københavnske serveringssteder med en fungerende hjemmeside, som har fået den sureste smiley i seneste kontrolrapport.

Serveringssteder med den gladeste smiley

Tre ud af 17 steder har ikke link til Fødevarestyrelsens kontrolrapport af virksomheden. Stikprøven på 17 er udvalgt tilfældigt ud af i alt cirka 3.000 restauranter i København, der fået den gladeste smiley. Kilde: Berlingske Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det er ikke nødvendigvis for at skjule noget

Blandt serveringsstederne i opgørelsen er der ingen af Horestas medlemmer, men på restaurationsbranchens vegne siger Tine Skriver, der er Fødevarechef i Horesta:

»Regelsættet skal overholdes. Sådan er det. Så kan man gætte på, hvorfor der er dobbelt så mange blandt dem med sur smiley, som ikke linker til Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra deres hjemmeside.«

Tror du, at serveringsstederne aktivt forsøger at skjule dårlige smileyer?

»Nej, ikke nødvendigvis. Nogle gange, når man har fået en sur smiley, falder det sammen med, at der er mange andre ting, som virksomheden skal have styr på. Og så tænker man ikke nødvendigvis lige på at få ordnet hjemmesiden, når der for eksempel er en masse i den fysiske butik, der skal fikses.«

Opfordrer I jeres medlemmer til at være opmærksomme på reglerne?

»Vi har fulgt og været med i udviklingen af smileyen i de 17 år, den har eksisteret, og vi har rådgivet og understreget over for vores medlemmer, at det er altafgørende at efterleve reglerne om at offentliggøre kontrolresultaterne. Vi informerer dem desuden om nye regler,« siger Tine Skriver.