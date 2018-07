Rens dine makeupbørster og undgå urenheder

En børste til pudder, en anden til rouge og en tredje til øjenskygge og måske en pensel til læbestift.

Makeupbørsterne bliver brugt flittigt morgen efter morgen og bare lagt ned i makeuptasken igen uden overhovedet at blive rengjort.

Rengøring af børsterne er nemlig noget, mange glemmer, oplever kosmetolog Bente Jensen, som ejer fem skønhedsklinikker rundt om i landet.

»For at have en ren hud er du nødt til at også at have rene børster,« siger hun.

Børsterne samler snavs, støv og skidt, mens de ligger i makeuptasken sammen med alt det andet, og hvis du bruger den dagligt, så samler børsten også hudens fedt og sved op.

»Med en snavset børste presser du jo skidt og snavs rundt i ansigtet, og det kan give en irriteret hud og urenheder, alt efter hvor sart en hud man har,« siger Bente Jensen.

Derfor skal børsterne være rene. Men også for at hjælpe de andre produkter, du bruger.

»Man skal selvfølgelig rense sin hud morgen og aften, sådan at de produkter, man bagefter kommer på, og som skal give fugt eller virke mod akne, kommer mere til deres ret - og ikke først skal presses igennem et lag af snavs,« siger hun.

Hvis man vil have en tophygiejne, så skal makeupbørsterne renses en gang om dagen. Men sjældnere kan også gøre det, siger Bente Jensen.

»Man kan prøve at gøre det til et ritual, at når man børster tænder, så renser man også sine børster.«

Den bedste måde at rense børsterne på er at tage lidt håndshampoo i sin hånd og gnide børsten til det skummer let og derefter skylle godt.

»Så får man fedt og snavs ud - og det er særlig vigtigt her om sommeren, hvor man sveder ekstra meget,« siger hun.

Efter man har vasket børsten i hårshampoo eller sin håndsæbe, så klemmer man vandet ud af hårene - dog ikke mod, men med hårene.

»Man kan også ryste den rigtig godt eller presse vandet ud med et håndklæde og så bare lægge den til tørre,« råder Bente Jensen.

Fakta: Sådan renser du dine børster og pensler Pudder- og rougebørster: - Husk at passe på limningen - der hvor hårene sidder fast på børsten. Der må ikke komme for meget vand derned, for det kan opløse limen og få børsten til at tabe hårene. - Lav en fordybning i din håndflade, og fyld den med lunkent vand. Gør børsten våd. - Tag en lille klat hårshampoo, og vask børsten forsigtigt til det skummer. - Når skummet ikke er farvet af produktet længere, kan man skylle til alt skum er væk. - Ryst vandet ud, tør hårene forsigtigt i et håndklæde, og form børstens hår til deres oprindelig form. Foundation- og læbestiftspensler: - Pensler til cremede og olieholdige produkter skal renses med olie først. - Brug gerne din olivenolie fra køkkenet. - Hæld lidt olie på et stykke køkkenrulle, og kør stille og roligt børsten frem og tilbage over olien. - Derefter skal shampooen direkte på penslen. Hæld endelig ikke vand på først. - Shampooen skal masseres godt ind i penslens hår, inden man skyller den ren med rigeligt vand. Kilde: pudderdaaserne.dk Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau fokus/