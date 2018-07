Rekordsommer skaber frygt for hudkræft: »Vi prøver at være opmærksomme«

Danmark er i forvejen et af de lande i verden, hvor flest rammes af hudkræft. De mange solrige dage i denne sommer kan bidrage til, at endnu flere får f.eks. modermærkekræft – hvis vi ikke sørger for at beskytte os ordentligt.