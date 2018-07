Rekordmange steder er bål forbudt i sommervarmen

Beredskaberne landet rundt holder for tiden et vågent øje med tørkebarometret.

En usædvanligt stor del af Danmark er så varme- og tørkeramt, at det er forbudt at tænde bål i snart 77 kommuner. Det er foreløbig årets rekord.

Tirsdag bliver forbuddet mod brug af åben ild udendørs genindført i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Onsdag følger Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa trop. Og dermed ryger antallet af forbud op på 77. Det oplyser Danske Beredskaber.

Sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard har ingen erindring om, at der tidligere har været udstedt forbud mod afbrænding så mange steder.

»Det er en rimeligt ekstrem situation, vi er i lige nu. Der er ikke nogen i beredskabet, der har et ønske om at gribe ind i folks mulighed for at hygge sig og have en dejlig sommer med bål og grill.«

»Men når det bliver så ekstremt tørt, som det er i øjeblikket, så er det desværre nødvendigt,« siger Bjarne Nigaard.

Da tørken var på sit hidtil højeste før sankthans, var antallet af kommuner med forbud oppe at runde 70. En køligere periode med lidt regn fik efterfølgende ophævet forbuddet mod bål flere steder.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det er forbudt at brænde haveaffald, halm og andre ting af. Bål - også i bålfade - er generelt forbudt, ligesom brug af ukrudtsbrændere og terrassevarmere i det fri.

Det er tilladt at grille, hvis det sker på et ikke-brændbart underlagt. I flere kommuner i Midt- og Vestjylland er forbuddet dog blevet skærpet, så det er helt forbudt at grille med kul.

Det er tydeligt, at naturen er mere udsat for brandfare end sædvanligt. I juni var der således dobbelt så mange naturbrande som gennemsnittet for de foregående fem år, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Mens der i juni i år har været omkring 400 naturbrande, var der fra 2013 til 2017 i gennemsnit 194 brande i naturen i den første sommermåned.

