Rejseplanen udvider med delebiler og taxaer i ny app

Samkørsel, delebiler, taxa og delecykler.

Det skal være en del af Rejseplanens nye app, MinRejseplan, der går i luften 1. september i København.

Det skriver Politiken.

Tjenesten skal gøre det lettere for personer at komme fra A til B og ikke kun som hidtil ved hjælp af busser, tog og metro, men nu viser den også, hvor hurtigt en tur er med for eksempel en taxa eller via den nærmeste delebil.

Samtidig viser tjenesten, hvilken rejseform der er den billigste for brugeren.

- I bund og grund håber vi, at vi kan være med til at gøre danskerne mere mobile og kan øge brugen af den kollektive trafik, fordi man kan se, hvordan man kan komme fra A til B på en nemmere måde, siger administrerende direktør i Rejseplanen A/S Christina Hvid.

Pilotprojektet lanceres, testes og evalueres i forbindelse med en stor konference om intelligente transportsystemer, ITS World Congress, i Bella Center 17.-21. september.

Konferencens 4.000 delegerede fra hele verden bliver koblet på MinRejseplan, og Københavns Kommune finansierer deres brug af kollektiv trafik under opholdet i hovedstaden.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) håber, at konferencen vil sætte gang i en masse nye tiltag.

- Jeg tror og håber, at vi i de kommende år vil se flere kreative og brugervenlige løsninger på transport- og rejseområdet, også private, som vi kender det fra for eksempel parkeringsapps.

- Det forudsætter, at den offentlige trafiksektor arbejder videre med deling af transportdata, som Rejseplanen allerede gør i et vist omfang, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/