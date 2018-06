Regnfulde perioder præger ugens vejr

Det klassiske danske sommervejr, der domineres af regn og stedvis sol, kommer til at fortsætte denne uge.

Det siger Lars Henriksen, der er meteorolog ved DMI:

»Det er helt klassisk juni i Danmark - ikke supergodt, men heller ikke superdårligt.«

Regnfulde perioder fra vest vil blive erstattet af sol, men temperaturerne vil frem til onsdag konstant ligge på 16-20 grader.

»Vinden fra vest gør dog, at det vil være varmest i de østlige landsdele,« siger Lars Henriksen.

Der er store chancer for, at en enkelt dag i ugen vil blive med temperaturer som på en sommerdag.

»Onsdag kommer der pludselig et varmt pust over den sydøstlige del af landet. Det betyder 25 grader og sommervejr,« siger Lars Henriksen.

Allerede torsdag falder temperaturerne dog igen.

»Der sker et markant fald torsdag og fredag, hvor temperaturerne vil være nede på mellem 14 og 18 grader. Her vil vi også få periode med noget let, frisk vind,« lyder prognosen fra DMI.

Ved kysterne er det mere blæsende, og der er risiko for stedvis kuling.

»Når fronterne kommer ind over landet bliver det koldt. Efter onsdag kommer temperaturerne ned på otte til 13 grader,« siger Lars Henriksen.

Meteorologen lover dog, at man de fleste dage vil komme til at se solen i et eller andet omfang.

»Vi får perioder med sol, så perioder med regn og så perioder med sol igen. Sidst på ugen ser det dog ud til at blive mere stabilt,« siger Lars Henriksen.

Det vand, der falder, forsvinder hurtigt igen. Men selv om enkelte lokale regnprognoser lyder på 25 til 35 millimeter regn, ser weekendens Sankt Hans ud til at blive tør.

Og selv om der mange steder faldt vand fra oven i weekenden, er der stadig knastørt mange steder.

Derfor er det også stadig usikkert, om der kan tillades bål til sankthansaften 23. juni.

Ifølge Danske Beredskaber bliver der mandag gjort status på, om der er faldet nok regn til at mindske brandfaren i det fri.

Der er i øjeblikket udstedt afbrændingsforbud i 65 af landets 98 kommuner.

/ritzau/