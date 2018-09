Regionerne vil have 1000 nye sygeplejersker til at bygge bro

1000 nye sygeplejersker skal være med til at bygge bro i sundhedsvæsenet for patienter, der bliver udskrevet fra regionernes sygehuse og overgår til videre behandling i kommunale tilbud.

Det foreslår Danske Regioner, der med ordningen vil sikre bedre sammenhæng, overblik og tryghed for patienterne.

»Vi synes, det er vigtigt, at de patienter, der har det allerstørste behov for at blive hjulpet og få skabt en sammenhæng i deres forløb, de får en dedikeret ressource, der kan hjælpe med det,« siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

Forslaget er også en erkendelse af, at sundhedsvæsenet ikke fungerer på den bedst mulige måde i dag.

»Alle, der arbejder med sundhedsvæsenet, hører historier om, at der ikke nødvendigvis er en tilstrækkelig sammenhæng på tværs, og det her er vores bud på, hvordan det kan løses,« siger Lose.

Danske Regioner vurderer, at det vil koste op mod 500 millioner kroner, hvis ordningen med brobyggersygeplejersker skal drives på landsplan.

Men pengene kan tjene sig selv hjem igen, mener Stephanie Lose.

»Vi har et ansvar for at give borgerne gode forløb, og vi gør det, så tror jeg, at vi kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser og skabe en situation, hvor patienterne får nogle bedre forløb og trækker færre ressourcer.«

Danske Regioner lægger op til, at ordningen skal finansieres i samarbejde med kommunerne.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man positivt stillet over for forslaget, men vil endnu ikke lægge sig fast på en præcis model for udførelsen.

»Det er positivt, at Danske Regioner sætter fokus på at styrke sammenhængen og indsatsen over for patienter med komplekse sygdomsforløb, og KL vil rigtig gerne drøfte det.«

»Her kan forslaget om en brobyggersygeplejerske være et godt udgangspunkt for drøftelserne,« siger KL's formand for Sundheds- og ældreudvalget, Jette Skive (DF), i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

