Region om 1813-ventetider: Borgerne har også et ansvar

Som borger har vi et ansvar for at sikre, at vi ikke ringer om ting, som ikke er nødvendige.

Sådan lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen (S), som er formand for Region Hovedstaden og som mener, at borgerne også har et ansvar for, at ventetiden hos akuttelefonen 1813 ikke bliver unødvendig lang i ferierne.

»Man har et ansvar for, at man ikke ringer med ting, man kunne have ventet med at drøfte til ens praktiserende læge åbner igen,« siger hun til DR P4 København.

Kun 36 procent af de syge borgere, der ringede til 1813 i løbet af påsken, kom igennem inden for 3 minutter, og det er selvom 1813 havde en højere bemanding end på normale hverdage. Det skriver BT.

Selvom borgerne bærer en del af ansvaret, så er det regionens opgave at sikre, at der er nok personale på arbejde, siger Sophie Hæstorp Andersen.

»Som region har vi et ansvar for, at svartiderne er så korte som mulige, at vi altså indkalder personale nok,« siger hun til DR P4 København.

Men Sophie Hæstorp Andersen opfordrer samtidig borgerne til at overveje, om deres henvendelse kan vente til efter ferien.

»Vi kan jo se, at i alle fem regioner drøfter man med borgerne, om vi ringer med nogle ting, som vi godt kunne have ventet med at drøfte til, at praktiserende læge åbner igen eller for eksempel bruge e-mail-konsultation, når det gælder p-piller eller andre ting, vi mangler.« Det siger hun til DR P4 København.

Akuttelefonen 1813 modtog henover påsken 36.105 opkald i perioden 24. marts til og med 2. april 2018. Og på flere dage var der timer med mere end 300 opkald fra borgere, hvilket har givet perioder med spidsbelastning og påvirket svartiderne, viser et baggrundsnotat fra Region Hovedstaden.

Regionens egen målsætning lyder på, at 90 procent af dem der ringer, skal svares inden for 3 minutter.

Men den målsætning er urealistisk at overholde særligt i ferieperioder, erkender Sophie Hæstorp Andersen.

»I nogle af helligdagene kan det være svært at nå, da der blandt andet i påsken var 2000 flere, der ringede end sidste år. Og i nogle tilfælde var der 300, der ringede i timen. Så uanset hvor mange vi sætter på arbejde, er det rigtig svært at leve op til,« siger hun til DR P4 København.

Et af de steder i landet, hvor der allerede er taget et initiativ for at reducere ventetiderne, er i Region Syddanmark. De vil nemlig ændre på, at borgere ringer om problemer, der ikke er akutte, og derfor lancerede de den 5. april en kampagne med budskabet om at bruge lægevagten med omtanke.