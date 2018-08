Regeringen hædrer krigens helte og ofre med pengegave

Op mod 1000 tidligere modstandsfolk, indsatte i kz-lejre og deres efterladte kan se frem til en gave på hver 10.000 kroner.

De skattefrie kroner uddeles i anledning af, at det onsdag 29. august er 75 år siden, at Danmark brød med samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig.

- Danmark skylder dem og deres efterladte at vise vores taknemmelighed for det, de gjorde. Derfor er denne hædersgave en velfortjent anerkendelse af deres kamp for Danmarks frihed, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en skriftlig kommentar.

I alt har regeringen afsat 10,8 millioner kroner til gruppen af tidligere modstandsfolk, tjenestegørende i allieret skibstjeneste, indsatte i kz-lejre og deres efterladte ægtefæller og samlevere.

Siden 1945 har denne gruppe i forvejen modtaget et årligt beløb fra staten, og det udgør i dag 16.100 kroner.

Beløbet blev dengang fastsat til at skulle udgøre 10 procent af en maskinarbejders løn - en årsløn, der dengang var på 8000 kroner.

Foreningen Aktive Modstandsfolk har tidligere kritiseret, at den årlige hædersgave er blevet udhulet af inflationen og burde være langt større.

Nu kan gruppen af tidligere modstandsfolk og deres efterladte altså se frem til en ekstra gave oven i det årlige beløb fra staten.

Den daværende SR-regering gav på tilsvarende vis en kontant hædersgave i 2015 på 70-årsdagen for Danmarks befrielse.

75 året for bruddet med samarbejdspolitikken markeres onsdag med en mindegudstjeneste i Holmens Kirke. Mindehøjtideligheden er arrangeret af søværnet, Danmarks Marineforening og Frihedskampens Mindefond.

