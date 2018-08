Regeringen afsætter 400 millioner til kulturen: »Netop dét signal er på tide«

I forbindelse med den kommende finanslov, vil regeringen fra 2019 til 2022 årligt afsætte 100 millioner kroner til dansk kulturliv. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse. Målet er at styrke dansk kultur i hele landet. Men selvom regeringen vil give kulturlivet en økonomisk indsprøjtning, vil de udskældte to-procent-besparelser, som fulgte med omprioriteringsbidraget, stadig fortsætte.

Kulturministeriet skriver i pressemeddelsen, at de blandt andet vil investere i bedre vilkår for de nationale kulturbærende institutioner, styrkelse af talentudvikling og kunstneriske uddannelser. De kulturbærende institutioner omfatter blandt andre Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet.

En af de institutioner, som får tildelt flest penge, er Det Kongelige Teater. De vil i alt få 52 millioner kroner i løbet af perioden. Formand for Det Kongelige Teater, Lisbeth Knudsen, synes, at det er en glædelig nyhed:

»Vi er rigtig glade. Det er bemærkelsesværdigt, at det lykkedes kulturministeren at få penge tilbage til kulturen. Det er en glædelig nyhed, at der især bliver satset på de store kulturinstitutioner, som er bærende for vores samfund, hvilket Det Kongelige Teater er«.

Regeringen både giver og tager

Måske er den økonomiske hjælp dog blot et plaster på såret. For de årlige to-procent-besparelser, som siden 2016 årligt har trukke penge fra kulturinstitutionerne, stopper altså ikke. Lisbeth Knudsen påpeger, at det er klart, at de hos Det Kongelige Teater helst ville være foruden dem.

Hvad synes du om, at regeringen både tager penge fra jer i form af omprioriteringsbidraget, men samtidig giver jer 52 millioner?

»Jeg synes, det er godt gået af kulturministeren, at hun har fået penge, som kan gå tilbage til kulturen. Vi er glade for, at vi overhovedet får penge tilbage. Men vi ser selvfølgelig helst en udløbsdato på ompriorteringsbidraget,« siger Lisbeth Knudsen.

Synes du, det er på tide, at I får penge tilbage?

»At regeringen ønsker at sætte penge af til kunst og kultur, er et vigtigt og glædeligt signal. Og netop dét signal er på tide. Jeg håber, at det vil blive fastholdt i et finanslovsforlig,« siger hun.

Er de 52 millioner nok?

»Det er dejligt, at vi får penge tilbage, men to-procent-besparelserne skal jo stadig findes, og derfor skal vi klart bruge nogle af pengene, vi får tilbage, til at udvikle vores egne billetindtægter og styrke vores relationer til publikum.«