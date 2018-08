Rasmus stak af fra retten efter dom på tre år

Ved at åbne et vindue og springe fem meter ned lykkedes det for en ung mand at stikke af fra Retten i Randers, hvor han netop var blevet idømt fængsel i tre år.

Flugten skete torsdag eftermiddag, og fredag efterlyser politiet den unge offentligt.

Den 23-årige Rasmus Sloth Wittenhoff Jensen var netop blevet fundet skyldig i flere indbrud og besiddelse af skydevåben, da han besluttede at smutte.

I et lokale skulle han tale med sin forsvarsadvokat under fire øjne, men det gav altså også en mulighed for at forlade retsbygningen på Nørregade.

Det var ved 14.30-tiden, at Rasmus Jensen løb, oplyser Østjyllands Politi fredag.

Han bedømmes ikke umiddelbart til at være farlig, men alligevel bør folk ikke selv kontakte ham, lyder det fra politiet.

Han er cirka 185 centimeter høj, er spinkel af bygning og har kort, lyst hår. Han var iført en sort jakke, grå trøje og sorte bukser.

/ritzau/