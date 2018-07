Rapport: Lovgivning og ufærdigt materiale skyld i letbanekaos

En uoverskuelig lovgivning, manglende tidsplan og umodent materiale fra Aarhus Letbane.

Det er ifølge DR Østjylland nogle af årsagerne til, at den aarhusianske letbane kom på afveje og blev tre måneder forsinket.

Konklusionerne står ifølge mediet at læse i en konsulentrapport, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) bestilte i kølvandet på letbanens startproblemer.

»Den bekræfter jo, at der har været en rådvildhed omkring tingene,« siger fungerende formand for Region Midtjylland Carsten Kissmeyer (V).

Regionen ejer halvdelen af letbanen, mens Aarhus Kommunen ejer den anden halvdel.

Ifølge Carsten Kissmeyer er der ikke kun én skyldig bag problemerne:

»Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg synes, det virker så mudret, at det er vanskeligt at placere et ansvar.«

»I min optik har alle parter et ansvar. Når det så er konstateret, vil jeg sige, at nu gælder det om at komme videre,« siger han.

Det var manglende godkendelse af sikkerhedsprocedurer, som var årsag til, at letbanens premiere 23. september sidste år blev aflyst med dags varsel.

Det blev startskuddet på et kaotisk forløb, hvor der blev holdt flere krisemøder, og hvor beskyldninger føg gennem luften.

»Vores tillid til styrelsen ligger på et meget lille sted, og det er ikke acceptabelt, at man ikke kan have tillid til en statslig styrelse,« lød det blandt andet fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Fra modparten blev der skudt igen:

»Det basale det er, at de har ikke lavet deres del af arbejdet ordentligt. Det har de bare ikke,« sagde vicedirektør i Trafikstyrelsen Kåre Clemmensen.

20. december fik letbanen så endelig godkendelse til at køre med passagerer på strækningen fra Aarhus Hovedbanegård til Aarhus Universitetshospital.

Endnu mangler letselskabet at få godkendt de to strækninger fra Aarhus til henholdsvis Grenaa og Odder.

Ifølge DR Østjylland har hverken Jacob Bundsgaard, Aarhus Letbane eller transportministeren ønsket at kommentere rapporten.

/ritzau/