Rapport: Ingen fejl på Skyroller trods 12-årigs hovedskade

Der blev ikke fundet nogen tekniske fejl eller mangler på forlystelsen Skyroller på Bakken, der kan forklare, hvorfor en 12-årig dreng fik hovedskader efter en tur i forlystelsen.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Både forlystelsen generelt samt den specifikke vogn, hvori drengen sad, blev undersøgt, og der blev ikke fundet nogle tekniske fejl eller mangler, som kunne forklare, hvorfor drengen er kommet til skade,« skriver politiet.

I Skyroller er det muligt selv at styre nogle vinger på et "fly", man sidder i. Det får flyet til at dreje rundt om sin egen akse.

Lørdag blev en 12-årige dreng dårlig under en tur i forlystelsen. Derfor slap han håndtagene for at få flyet til at gå i neutral position - men flyet fortsatte med at dreje rundt.

Ifølge Nordsjællands Politi endte det med, at drengen snurrede rundt på hovedet over 100 gange.

Men ifølge Jens Dahlslund fra Force Technology, der har lavet undersøgelsen sammen med politiet, vil flyet ikke stoppe med at rotere, hvis man selv har sat det op i fart, selv om man slipper styret.

»Da vil flyet fortsætte med at rotere om sig selv, men gradvist aftage i fart og med tiden stoppe helt - alt efter hvor meget fart man har fået opbygget i flyet og svingningerne undervejs,« forklarer han i en pressemeddelelse fra A/S Dyrehavsbakken, der står bag Bakken.

Den 12-årige dreng blev efterfølgende kørt på hospitalet, hvor han ifølge politiet fik konstateret blødninger i hovedet og deraf følgende lettere blindhed. Han er nu udskrevet fra hospitalet.

Den administrerende direktør for Bakken, Nils-Erik Winther, beklager hændelsen.

»Det er meget beklageligt og uheldigt, at en af vores gæster har fået det skidt efter at have prøvet en af vores forlystelser.«

»Vi afventer fortsat eksperternes vurdering af forlystelsen samt politiets vurdering heraf.«

»Først herefter kan vi sige mere om, hvornår og hvordan Skyroller atter måtte komme i drift på Bakken«, siger han i meddelelsen.

Skyroller er fortsat lukket. Politiet efterforsker videre på sagen - blandt andet ved afhøring af vidner.