Ramadan-økonomien er en milliardindustri

Om to uger begynder den helligste måned for muslimer.

Ramadanen, der løber fra midten af maj til midten af juni, indebærer, at troende muslimer mellem daggry og solnedgang må klare sig uden mad, drikke, røg og seksuelt samvær. Umiddelbart skulle man måske tro, at det ville betyde et fald i forbruget, men paradoksalt nok er det modsatte tilfældet. I fastemåneden omlægger muslimer deres økonomi og køber mere mad og flere gaver. Man taler ligefrem om en »ramadan-økonomi«.

Det skriver den engelske avis The Observer.

I Storbritannien alene er denne ramadan-økonomi mange millioner pund værd, og det har forretningsdrivende selvfølgelig opdaget.

Læs også Ny tradition: Shoppingdagen »Singles Day« kommer til Danmark

Supermarkedskæder som Tesco og Sainsbury’s producerer specifikke produkter til højtiden og er også begyndt at reklamere med særlige ramadan-tilbud. For eksempel sælger kæden Morrisons en Eid-nedtællingskalender til børn, kosmetikkæder reklamerer med halallæbestift, og hos Tesco kan man købe Haribos vingummibamser i den ikoniske guldfarvede pose med et grønt Halal-mærke på.

Når ramadanen afsluttes med den årlige Eid-fest, mødes muslimer og spiser ude, giver hinanden gaver, køber nyt tøj og fester. For første gang nogensinde er Europas største indkøbscenter, Westfield London, i år vært for en decideret Eid-festival. Der vil 23.-24. juni være muslimske popup-butikker, en catwalk med modest fashion og masser af »halal street food«. Der vil også være en scene, hvor muslimske kokke deler opskrifter og fif.

1,7 milliarder kroner

Til The Observer siger vicedirektør i det islamiske brandingbureau Ogilvy Noor, Shelina Janmohamed.

»Ramadanen er en total transformation af folks tilværelse, og det medfører en økonomisk stigning. Konservativt estimerer vi det til at være 200 millioner pund (1,7 mia. kr., red.) om året,« siger hun til avisen og peger på, at stigningen skal dække alt fra finansiel planlægning til indkøb af mad, tøj, legetøj, gaver, restaurantbesøg.

»Kun overgået af jul og påske er ramadanen uden tvivl Storbritanniens største uudnyttede handelsmulighed,« siger hun.

Læs også Snart kan du shoppe uhindret på hjemmesider i EU

Den globale islamiske økonomi udgjorde i 2015 12 billioner kroner, viser rapporten State of the Global Islamic Economy, der udgives af Thomson Reuters og Dinarstandard – og støttes af Dubai Islamic Economy Development Centre. I 2021 vil økonomien være vokset til over 18 billioner. Sektoren omfatter bl.a. islamisk bankvirksomhed, halalmad, halalrejser, halalmedier, halalmedicin og -kosmetik og altså modest fashion.

Ud af Storbritanniens befolkning på 65 mio. er cirka fire mio. muslimer. Og ifølge avisen forbereder næsten to tredjedele af dem sig økonomisk på ramadan og Eid-festen.