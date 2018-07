Raketbyggere er klar til ny raketaffyring på Bornholm

Nexø. Raketforeningen Copenhagen Suborbitals er efter næsten et års forsinkelse klar til at sende raketten Nexø II i luften ud for Bornholm.

Det oplyser amatørrumprogrammet til fagbladet Ingeniøren.

Efter planen foregår opsendelsen i næste weekend.

Raketten er efterfølgeren til Nexø I, som blev affyret i slutningen af juli 2016. Det gik dog langt fra som håbet, da den kun nåede en højde på godt 1500 meter.

- Sidst gik næsten alt, som det skulle - ud fra et teknisk synspunkt. Men når man arbejder med raketter, kan selv en lille fejl hurtigt medføre mange andre, siger Mads Wilson fra Copenhagen Suborbitals til bladet.

Sidste år var det planen, at Nexø II skulle i luften, men det blev ikke muligt at sende den op.

Opsendelsen var planlagt, men de svenske luftfartsmyndigheder meddelte, at de ikke havde mulighed for at sikre luftrummet over opsendelsesområdet.

Det er i første omgang planen, at raketten opsendes næste weekend, men hvis det på grund af vejrforholdene ikke kan lade sig gøre, er flere andre datoer i spil.

Derfor kan affyringen også ske den 4.-5. august eller den 11.-12. august.

/ritzau/