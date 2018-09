Råd: Vent lidt med at købe den nye iPhone

I Danmark kan man nu forudbestille den nye iPhone XS eller iPhone XS Max og få den leveret 21. september, mens den nye iPhone XR kan bestilles fra 19. oktober.

Men mangler du ikke akut en ny telefon, kan det være en god idé at vente endnu længere med at købe de nye iPhones, siger Jens Hummelmose, der er skribent hos recordere.dk.

»Det er set før, at når Apple lancerer nye telefoner, så er der nogle fejl i hardwaren, som skal løses,« siger han.

»Så hvis man kan vente en måneds tid og få de første reaktioner på, hvordan telefonerne klarer sig, så gør det,« siger han.

Fakta: Levering af de nye iPhones - I Danmark kan iPhone XS leveres fra 21. september. Prisen starter ved 8899 kroner. - I Danmark kan iPhone XS Max leveres fra 21. september. Prisen starter ved 9799 kroner. - I Danmark kan iPhone XR leveres fra 26. oktober. Prisen starter ved 6699 kroner. Kilde: Apple. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Da den første iPhone X blev lanceret i efteråret 2017, rasede flere kunder efterfølgende over en fejl på telefonen, der gjorde det svært at nå at besvare et opkald, fordi skærmen først lyste op 6-10 sekunder efter, telefonen var begyndt at ringe.

I 2016 erkendte Apple, at en række iPhone 6s-modeller produceret i september og oktober 2015 havde defekte batterier, der kunne resultere i, at telefonen pludselig lukkede ned. Derfor tilbød Apple, at ejere af en iPhone 6s produceret i det tidsrum kunne få skiftet batteriet gratis.

Ofte bliver fejl i hardwaren først opdaget nogle måneder efter, at telefonen er blevet lanceret.

Projektleder i Test og Analyse i Forbrugerrådet Tænk Mikkel William Nielsen anbefaler også at se tiden lidt an, inden man køber en ny iPhone, hvis man ikke akut mangler en ny telefon.

»Hvis man er en af de første til at få et nyt produkt, risikerer man i nogle tilfælde at blive forsøgskanin og købe noget, der ikke er fuldstændig fejlfrit,« siger han.

»Det er ikke sikkert, at det er tilfældet denne gang, men vi har set adskillige eksempler på produkter, der lanceres, selv om de ikke er helt færdige, fordi de skal nå ud til en bestemt dato, og som så efterfølgende skal have nogle opdateringer,« siger han.

/ritzau fokus/