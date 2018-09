Puttemiddage er tradition på flere gymnasier i Nordsjælland

København. Drenge- og pigemiddage med seksuelle undertoner og grænseoverskridende udfordringer er ikke en sjældenhed på gymnasier i Nordsjælland.

I hvert fald har otte nordsjællandske gymnasier en tradition for at holde en årlig "puttemiddag". Det skriver Berlingske.

Indtil videre har historier omhandlet middage på Rungsted Gymnasium og Øregård Gymnasium.

Men "puttemiddage" finder også sted på Bagsværd Kostskole og Gymnasium samt på Birkerød, Virum, Gammel Hellerup, Ordrup og Lyngby Knord gymnasier.

Det har Berlingske fået bekræftet på baggrund af Facebookgrupper og youtube-videoer samt interviews med en lang række gymnasieelever.

Gennemgående for gymnasierne er, at ældre elever udvælger en håndfuld nye elever, som inviteres til en middag.

Her deltager den udvalgte gruppe 1.g-piger eller -drenge samt det modsatte køn af gymnasiets 3.g-årgang.

Middagene og festerne er af forskellig karakter. Men de har det til fælles, at der foregår en udvælgelsesproces, og at middagen ofte har en tydelig seksuel undertone.

Ofte skal nye 1.g-elever agere tjenere for de ældre elever under middagen.

Men middagene kan være ydmygende og ubehagelige for de nye elever.

Fredag fortalte B.T. historien om 17-årige Anja Leighton fra Rungsted Gymnasium.

Hun skiftede skole efter at have deltaget i grænseoverskridende og sexistiske ritualer foran hujende 3.g-drenge.

Til avisen fortalte Anja Leighton, at hun ikke turde sige nej, fordi hun var bange for at ødelægge sit sociale liv på gymnasiet.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, sagde søndag til Ritzau, at hun ser med alvor på "puttemiddagene".

Ud over at forældre bør tage en snak med deres børn, skal rektorer heller ikke være bange for at gribe ind, sagde hun.

- Skolen har mulighed for at sanktionere, også selv om det er i fritiden, hvis børn gør noget, der påvirker, hvordan andre elever trives i skoletiden.

- Jeg synes ikke, at rektorer skal ryste på hånden over at give en sanktion, hvis der er sket noget af den her karakter, sagde hun.

/ritzau/