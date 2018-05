Pusher Street på Christiania er åben igen

Den berømte og berygtede gade Pusher Street på Christiania er atter åben.

Det oplyser Hulda Mader, der er talskvinde på Christiania.

»Der er åbent igen, men jeg er nødt til at smutte,« siger hun kortfattet til Ritzau.

Det vides dog ikke, om hashhandlen er blevet genoptaget.

Christianitterne besluttede på et internt møde tirsdag aften at »sætte Pusher Street på pause«.

Beslutningen er truffet på baggrund af en udvikling omkring hashgaden, som ifølge christianitterne ikke er til fristadens bedste. Blandt andet mener man, at volden og den dårlige stemning er taget til.

Beslutningen om at sætte Pusher Street på pause blev tilsyneladende truffet 14. maj, men først tirsdag morgen trådte lukningen i kraft.

Ved indgangen til hashgaden blev hashkøbere og andre interesserede mødt af et to meter højt hegn og beskeden om, at gaden er lukket »de næste par dage«, og at ambitionen var at åbne for en »mere hyggelig« gade.

/ritzau/

